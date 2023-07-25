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Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY’ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

15:35 . 25/07/2023 Salı
DHA
Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon

Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi.
Örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
YEHOVA ŞAHİTLERİ 2023 YAKA KARTLARI
Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



#FETÖ
#operasyon
#kocaeli
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