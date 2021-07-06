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KOCAELİ

Kocaeli'de boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Kocaelide hareketli anlar: Boş arazide bulundu hemen incelemeye alındı - Kocaeli haber
Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.

Kocaeli'deki olay, Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki boş arazide çöp poşeti içindeki kutularda bir madde olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
İHA
Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı
GÜNDEM
Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
İHA
Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetler giyerek kutuların çevresine hava kalite ölçüm cihazı ile incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi.
İHA
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi.

Ölçümlerde kutulardan gaz çıkışı olmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kutulardaki maddenin dış yapı yalıtımında kullanılan bir malzeme olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Daha sonra olay yerine çağrılan İZAYDAŞ’a ait araçla, ekipleri harekete geçiren maddeler boş araziden kaldırıldı.

Kocaeli'de hareketli anlar: Boş arazide bulundu hemen incelemeye alındı
FOTOĞRAF 6
Title
Kocaeli'deki olay, Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki boş arazide çöp poşeti içindeki kutularda bir madde olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Title
Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetler giyerek kutuların çevresine hava kalite ölçüm cihazı ile incelemelerde bulundu.
Title
Ölçümlerde kutulardan gaz çıkışı olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kutulardaki maddenin dış yapı yalıtımında kullanılan bir malzeme olduğu tespit edildi.
Title
Daha sonra olay yerine çağrılan İZAYDAŞ'a ait araçla, ekipleri harekete geçiren maddeler boş araziden kaldırıldı.
Kocaeli'de hareketli anlar: Boş arazide bulundu hemen incelemeye alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kurulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi.


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