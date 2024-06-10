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Kocaeli'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: 26 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

11:56 - 10/06/2024 Monday
Güncelleme: 11:56 - 10/06/2024 Monday
DHA
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkisinde meydana geldi. Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı. Savrulan midibüs de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazada TIR şoförü H.Y., servis şoförü M.D. ve servisteki 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kocaeli
#Kartepe
#trafik kazası
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