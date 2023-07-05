Kocaeli'de kazada kopan tekerlek dehşet saçtı: İki yaralı

“Biz sağ şeritten en uygun hızla gidiyorduk. Arkadan gelen otomobil, elinde içki şişeleriyle bize çarptı. Bize çarptıktan sonra bizim tekerleğimiz koptu, onunkisi ise patladı. O kadar hızla geldi ki kaç metre ileride durabildi. Beyaz araç da bizim kırılan, dökülen parçalara çarparak durabildi. Bu kazalar bu kadar ucuz değil. Bu kazada ben ölseydim çocuklarım yetim kalacaktı. Sorumlusu kim? İki tane ayyaş ve içmiş insan. Vebali bu kadar kolay mı? Mal gitti tamam çalışır alırım ama ya canım? Ya diğerlerinin canı? Yazık değil mi?”