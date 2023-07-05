Kocaeli'de kazada kopan tekerlek dehşet saçtı: İki yaralı

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Kara Yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 55 UP 461 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte seyir halinde iken 41 BA 554 plakalı Opel marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın neticesinde hafif ticari aracın tekerleği koptu. Kopan tekerlek yola savruldu. Meydana gelen kazanın ilerisinde tekerlekten kaçmak isterken S.A. idaresindeki 41 R 6985 plakalı Fiat marka otomobil ile A.K. idaresindeki 34 BBF 593 plakalı Hyundai marka otomobil birbirleriyle çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fiat marka otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralı halde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 41 BA 554 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenilirken ismi öğrenilemeyen şahıs polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolu kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açtı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.