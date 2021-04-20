Kocaeli'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor: Aş sevgi ile dağıtılıyor

Kocaeli Körfez Belediyesi'nde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkânı sunuyor.

Haftanın 7 günü hizmet

Vatandaşların sağlığı ön planda tutularak, hijyenik koşullarda ve Nazende tesislerinde günlük olarak pişirilen yemekler, Körfez’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere profesyonel ekiplerce teslim ediliyor. Güler yüzlü aşçıları ve yemek personeliyle aşevi hizmeti kapsamında; haftanın 7 günü 150’ye yakın vatandaş sıcak yemek hizmetinden yararlanıyor.

Dünyalara bedel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçen Aşevi projesi kapsamında yemeklerin pişirildiği tesisi ziyaret etti. Çorbada bizimde tuzumuz olsun diyen Başkan Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük vazifelerimizden biri. Özellikle ihtiyaç sahibi büyüklerimizin hayır duasını almak, dünyalara bedel” ifadelerinde bulundu.