Gündem Kocaelide otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu
3. SAYFA KOCAELİ

Kocaeli’de otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu

Kocaeli’de otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkisinde, yol kenarında, battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu.
Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu.

Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi tarafından bulunan cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

DHA
Cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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