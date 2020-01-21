Kocaeli’de otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu

Ekonomi

Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

Türkiye genelinde yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlar için beklenen adım Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. 2020 programında yer alan ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışma kapsamında tasfiye usulü yeniden düzenlenecek, yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Atılacak adımı değerlendiren sektör temsilcileri ise parklara çekilen araçların 6 ay bekleme süresinin ardından satışa çıkarılabileceğini belirtirken, düzenleme sayesinde binlerce aracın parklardan kurtularak ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağına da vurgu yapıyor.