Kocaeli’de otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu

Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi tarafından bulunan cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi tarafından bulunan cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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