Gündem Kocaelide rahatsız edici koku ekipleri harekete geçirdi
KOCAELİ

Kocaeli son dakika haber: Rahatsız edici koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de rahatsız edici koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden koku geldiği şüphesi üzerine yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Kokudan etkilendiği iddiasıyla bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Ekipler ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ekipler ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden koku geldiği şüphesi üzerine yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında sabaha karşı rahatsız edici koku olduğu yönünde gelen ihbar doğrultusunda AFAD, itfaiye, polis ve İZGAZ ekiplerinin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

  • Olay yerindeki polis ekibinin kokunun Anadolu Otoyolu'ndan çıkan bir tankerden kaynaklanmış olabileceği bilgisiyle AFAD'ın otoyol çıkışında kimyasal tespit cihazıyla ölçüm yaptığı belirtilen açıklamada, "Ölçüm sonucu değerlerde bir problem tespit edilemeyince otoyol çıkışındaki dereden numune alınarak madde tespiti analizi yapıldı. Ölçüm ve analizler neticesinde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadı. Peronda bulunan bir vatandaş etkilenerek Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

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