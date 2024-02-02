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Kocaeli'de rehine krizi sona erdi: Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de bir fabrikada yaşanan rehine krizinin sona erdiğini, silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve rehinelerin kurtarıldığını açıkladı.

00:06 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:08 - 2/02/2024 Cuma
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#Rehine Krizi
#Kocaeli
#Fabrika
#Kocaeli Valisi
#Seddar Yavuz
9 dakika önce
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