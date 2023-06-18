Kocaeli'de sağanak sonrası dere taştı: Caddeler göle döndü

Eskişehir’de saat 16.00 sularında başlayan birkaç saatlik yağış sonrası kentteki pek çok cadde ve sokak yağmur suları ile doldu taştı. Kentteki birçok vatandaş da 24 yıldır Eskişehir’i yöneten CHP’li Yılmaz Büyükerşen’e, bunca yıl aynı sorunun yaşanmasına rağmen hala bir çözüm üretmemesinden dolayı yoğun eleştirilerde bulunuyor.