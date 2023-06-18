Kocaeli'de sağanak sonrası dere taştı: Caddeler göle döndü

Kentin çeşitli noktalarında su baskınları oldu.
İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nden geçen dere, yağışın ardından taştı.
Turan Güneş Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de trafik aksadı.
İzmit’te sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı.
Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı.
Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu.
Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı ve birikintilerin oluştuğu bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması başlattı.