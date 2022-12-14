Kocaeli'de "ZİNCİR-2" operasyonunda litrelerce alkol ele geçirildi

Yurt genelinde yürütülen operasyon çerçevesinde, Kocaeli’de sahte içki üretiminin önüne geçilmesi amacıyla 13 adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 7 bin 225 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca, 75 çeşitli marka ve hacimlerde boş halde kullanılmış içki şişesi, 115 şişe kapağı, 1 litrelik şişelerde sahte ve yabancı bandrollü alkollü içki, 20 litrelik bidonda yaklaşık 2 litre kaçak ve sahte sıvı, şişe üzerinden bandrol sökümünde kullanıldığı değerlendiren BN-5 ibareli ısıtıcı cihaz, bin 476 sahte TAPDK bandrolü, 84 sahte TADAB bandrolü, 150 sahte yabancı ülke bandrolü ve yabancı marka ibareli şişe etiketleri ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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