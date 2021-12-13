Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Akmeşe yolu üzerinde meydana gelen olay, 41 LF 808 plakalı minibüs, 41 FB 941 plakalı çekici, 41 EN 456 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonet ve 34 H 7775 plakalı Nissan marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcular yara almazken, en arkadaki çekicinin sürücüsü F.B hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan sürücü F.B, "Otobüs durdu frenler tutmadı, araba kaydı sonrasını hatırlamıyorum" dedi. F.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı.
Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.
Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı 1 ölü
Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi.
Davut Taktak yönetimindeki 42 FCM 79 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, İsmail Kuzucu’nun kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi.
Davut Taktak ile İsmail Kuzucu’nun cansız bedenleri, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: İki aracın sürücüsü de hayatını kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı.
Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü.
Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 2 ölü, 3 yaralı
. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden 34 BJS 643 plakalı Skoda marka araç hatalı sollama sonucu 27 N 2498 plakalı Tofaş marka araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan 34 ZJ 1264 plakalı sivil polis aracı ile 27 BPE 10 plakalı kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu.
Yaşanan kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken Tofaş marka aracın içerisinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazada 4 araçta bulunan toplam 9 kişi ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü iki kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ölen sürücünün geçen yıl aynı otomobille Gaziantep'te hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı ve kazada diğer otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.