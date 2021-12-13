Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Nedim Şener'den PKK'lıların İBB'de kadrolaşmasına tepki: Akıllarını başlarına alsınlar iş çok tehlikeli noktaya geliyor

TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nedim Şener HDP'ye verilen her oyun askere sıkılan bir kurşun olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşan PKK'lılar ilgili de konuşan Şener, 'Bu doğrudan ihanete giriyor artık. Nasıl kamufle etmeye kalkarlarsa kalksınlar başaramazlar. Lütfen akıllarını başlarına alsınlar iş çok tehlikeli noktaya geliyor.' dedi.