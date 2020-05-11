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Gündem Kocasını Anneler Gününü kutlamadığı için vurmuş
ADANA

Kocasını 'Anneler Günü’nü kutlamadığı için vurmuş

Adana’da 28 aşındaki Gizem A.'nın 49 yaşındaki eşi Cengiz A.'yı, Anneler Günü’nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Gizem A. gözaltına alındı.
Gizem A. gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü’nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu.

TESLİM OLDU

  • Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

DHA

DHA
Eşini tabancayla yaraladı.
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