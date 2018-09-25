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Kocasının kız kardeşini bıçakladı

Kocasının akrabalarına bıçakla saldırdı: 3 yaralı

Adana'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşi ve eşinin iki kuzenini bıçakla yaraladı. Kocasının kardeşi ve iki arkadaşının kendisine pompalı tüfekle saldırmak istediğini ancak tüfeğin tutukluk yaptığını anlatan kadın, "Eğer bıçakla kendimi savunmasam onlar beni öldürecekti" dedi.

Haber Merkezi IHA
Kocasının kardeşinin ve 2 akrabasını yaralayan kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Kocasının kardeşinin ve 2 akrabasını yaralayan kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1212 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Fatma G. (28) babaevine geldi. Bu sırada aynı mahallede oturan ve genç kadının geldiğini öğrenen Murat G.’nin kız kardeşi Neşe G. (30) ile kuzenleri Caner (33) ile Deniz A. (41), pompalı tüfeği alarak Fatma G.’nin babasının evine baskın yaptı.

"Tüfek tutukluk yapınca gelin kurtuldu"

Evde bulunan Fatma G. sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi.

Fatma G. elindeki bıçakla Deniz A.’yı sırt ve karnından, Caner A.’yı sağ elinden, Neşe G.’yi ise bacaklarından yaraladı. Fatma G. tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Fatma G. zırhlı yunus timleri tarafından yakalandı.

"Karşılık vermesem beni öldüreceklerdi"

Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, “Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Fatma G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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