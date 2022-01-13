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İSTANBUL

Köfteci olarak kullanılan minibüs yandı: 'Şaka sandım, yapan kişiyi tanıyorum'

Kağıthane'de Bircan Pakır'ın köfteci olarak kullandığı 34 GY 6935 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. Ekmek teknesinin hurdaya döndüğünü gören Pakır, daha önce de aracına zarar verildiğini belirterek olayın kundaklama olduğunu iddia etti. Pakır "Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Köfteci olarak kullanılan minibüs yandı: Şaka sandım, yapan kişiyi tanıyorum
Kağıthane’de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde yaşandı. Bircan Pakır'ın köfte arabası olarak kullandığı, caddede park halinde bulunan 34 GY 6935 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bircan Pakır açıklama yaptı.
DHA
Bircan Pakır açıklama yaptı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Aracının yandığını haber alarak olay yerine gelen Bircan Pakır aracın kundaklandığını ifade ederek, "Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı, yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Japonya’da trende kundaklama girişimi kamerada
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Japonya’da trende kundaklama girişimi kamerada
Japonya'daki bir hızlı trende yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayda yaralanan olmadı. Geçtiğimiz ay Tokyo'daki bir trende yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürerken, Japonya bugüne yeni bir saldırı haberi ile uyandı. Kumamoto İstasyonu'ndan Kagoshima-chuo İstasyonu'na giden hızlı trendeki bir yolcunun vagonu ateşe vermeye çalıştığı bildirildi. Sabah 08.40 sıralarında yaşanan kundaklama girişiminin ardından, trenin acil durum alarmının harekete geçtiği öğrenilirken, ismi Miyake Kiyoshi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki şüphelinin Shin-Yatsushiro İstasyonu'nda duran trende tutuklandığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Kundaklama girişimi nedeniyle Kyushu hızlı tren hattı seferlerinde geçici aksama yaşandı.

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