Gündem Köklü zihniyet değişiminin ilk adımı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Köklü zihniyet değişiminin ilk adımı

Haber Merkezi Yeni Şafak
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti.

Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir.

15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir.

Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir.

Halihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti önemli bir demokrasi dersi verirken, 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur.

Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik.

MÜSİAD’IN YERİ HER ZAMAN DEVLETİNİN VE MİLLETİNİN YANI

Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milleti ve devletinin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin demokrasi mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir.

MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık.

Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

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