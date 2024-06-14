Kökünden kırılan ağaç Cuma namazına gelen cemaatin üzerine devrildi

Olay saat 13.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Turgutalp Camii bahçesinde meydana geldi. Şiddetli esen lodos nedeniyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde namaz kılan cemaatin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Hasan A. (46) yaralandı. Ağacın altında kalan adam cemaat tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Ziya Demir, "Olay, cumadan önceki namazı kılarken bir çıtırtı geldi. Ben sandım ki transit sesi herhalde. Sonra baktım hiç transit araç yok. Devamında namaz bitti hoca vaaza geçerken o ara dal çıtırtıyla beraber yere düşmeye başlayıp, sağa sola kaçınca bir arkadaşımız altında kaldı. Koşanlardan biri de bendim dalı kaldıran arkadaş çıkardı, muhtemelen acile götürdü hafif yaralı" dedi.