Kolluğa sıkı takip

ABDULLAH SARİCA

Kolluk görevlilerinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019’da Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmuştu. Vatandaşların komisyona daha rahat başvuru yapabilmesi için 1007 kolluk ihbar bürosu oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan bürolara Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı. 53 bin 265 dosyada, isimleri geçen personel hakkındaki idari işlemler tamamlandı. Komisyona iletilen ihbar ve şikayetlerde, “kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları” en çok yapılan şikayet konuları arasında yer aldı. Başvuruların bazıları ise “işkence” iddiasıyla ilgili. Yapılan araştırmalarda, işkenceyle ilgili 29 başvurunun da gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşıldı.

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SUÇLU BULUNANA CEZA

Kasten yaralama suçu iddiasıyla yapılan 692 başvuruda, 1200 personel hakkında işlem yapıldı. Buna ilişkin, suçu sabit görülen 162 personele disiplin cezası verildi. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddiasıyla yapılan 272 başvuruda, 763 personel hakkında işlem yapılırken suçu sabit görülen 39 personele disiplin cezası uygulandı. Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda ise 1770 personel hakkında işlem yapıldı. Bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi. Kötü muamele suçu iddiasıyla yapılan 656 başvuruda, 1453 personel hakkında işlem yapıldı ve bunlardan suçu sabit görülen 104 personele disiplin cezası verildi.

Ankesöre takıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK içindeki mahrem yapılanması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ’ye ret: Tazminat yok