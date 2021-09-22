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ANKARA

Kolluğa sıkı takip

İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleriyle ilgili şikayetleri titizlikle inceliyor. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeliyle ilgili Kolluk Gözetim Komisyonu’na yapılan 82 bin başvurunun 53 bini sonuçlandı. Suçlu bulunan personel cezalandırılırken, işkence iddiaları ise asılsız çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolluğa sıkı takip
53 bin 265 dosyada, isimleri geçen personel hakkındaki idari işlemler tamamlandı.

ABDULLAH SARİCA

Kolluk görevlilerinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019’da Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmuştu. Vatandaşların komisyona daha rahat başvuru yapabilmesi için 1007 kolluk ihbar bürosu oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan bürolara Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı. 53 bin 265 dosyada, isimleri geçen personel hakkındaki idari işlemler tamamlandı. Komisyona iletilen ihbar ve şikayetlerde, “kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları” en çok yapılan şikayet konuları arasında yer aldı. Başvuruların bazıları ise “işkence” iddiasıyla ilgili. Yapılan araştırmalarda, işkenceyle ilgili 29 başvurunun da gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşıldı.

SUÇLU BULUNANA CEZA

  • Kasten yaralama suçu iddiasıyla yapılan 692 başvuruda, 1200 personel hakkında işlem yapıldı. Buna ilişkin, suçu sabit görülen 162 personele disiplin cezası verildi. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddiasıyla yapılan 272 başvuruda, 763 personel hakkında işlem yapılırken suçu sabit görülen 39 personele disiplin cezası uygulandı. Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda ise 1770 personel hakkında işlem yapıldı. Bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi. Kötü muamele suçu iddiasıyla yapılan 656 başvuruda, 1453 personel hakkında işlem yapıldı ve bunlardan suçu sabit görülen 104 personele disiplin cezası verildi.

Ankesöre takıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK içindeki mahrem yapılanması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankesör ve büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubay ile 29 ihraç askeri personel ve 2 sivil mahrem imamın yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ’ye ret: Tazminat yok

  • FETÖ’ye bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi. Kapatılan Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım’a el konulmadan önce, örgüt Belçikalı paravan bir şirket üzerinden el konulan malvarlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep etmişti. Bu kapsamda Türkiye’den 100 milyon Euro’ya yakın tazminat talep edildi. TRT’de yer alan habere göre; ICSID bu talebi reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.
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