Kolonya üreticisi: ​Panik, fiyatın artmasına neden oluyor​

Kolonya satışlarının arttığını ifade eden Nadir Yorgun, şöyle konuştu: “Türkiye’de kolonya alışkanlığı vardı, ama şu anda yıllık satılması gereken ürünleri insanlar 2-3 günde bitiriyor. Bence bu paniğe gerek yok. Evlerde birer tane kolonya olursa zaten yeterli şekilde ihtiyaç karşılanacaktır. Biz şirket olarak kendi şirketim bazında fiyatları çok uygun tutuyoruz. Ulusal market zincirlerinin fiyatlarına baktıklarında bilecekler ki normal fiyatlardır. Bunun üstü çok fazla kar konulan fiyatlardır. Dikkat etsinler. Pahalı ürün almasınlar. Bugün marketler zincirlerinden aldıkları aynı ürün, dışarda 4-5 katına satılıyor. Şu anda yeni bir uygulamaya geçtik. Zincir marketlerde büyük bidonlarda ürün veriyoruz. Bir aile, bir bidon kolonya aldığı zaman 5- 6 kişinin ihtiyacını karşılıyor. Pazartesi gününden itibaren satışlar bu şekilde başlıyor. Devletimiz yanımızda ve bize her türlü imkanı sağladı. Halkımız yanımızda, çalışanlarımız yanımızda. Sıkıntı yaratarak karaborsaya düşürmeye gerek yok.”