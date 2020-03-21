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DÜZCE KORONAVİRÜS

Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor!

Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

Düzce’de kolonya üretimi yapan kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun, evlerde birer şişe kolonya bulunmasının ihtiyacı karşılayacağını belirterek, “1 tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor” dedi. Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Biz de bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun
Kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun

Çin’de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de kolonya satışından patlama yaşandı. Düzce’nin Yenitaşköprü köyünde üretim yapan kolonya firmasının sahibi Nadir Yorgun, vatandaşlardan panik yapmamasını istedi, halka kolonya yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Kolonya üreticisi: ​Panik, fiyatın artmasına neden oluyor​
FOTOĞRAF 7
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Çin’de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de kolonya satışından patlama yaşandı. Düzce’nin Yenitaşköprü köyünde üretim yapan kolonya firmasının sahibi Nadir Yorgun, vatandaşlardan panik yapmamasını istedi, halka kolonya yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan stok yapmak yerine sadece bir şişe kolonya almalarını öneren Yorgun, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm kolonya üreticileri olarak halkımıza kolonya ulaştırmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bence panik yapılmayacak bir dönemdeyiz. Bir tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Bu sayede ucuz fiyattan alma şansları var. Biz buna gayret ediyoruz. Özellikle kendi fabrikamdaki personelle gece gündüz çalışarak ürün yetiştiriyoruz. Panik olacak bir konu yok.
Title
Yorgun, halkın ürün bulamayınca yaşadığı paniğin fiyatlara yansıdığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor. Tüccarlar böyle bir dönemde kar elde etmeye çalışıyor. Biz üreticiler ise kardan çok, halka bir an önce uygun fiyattan ürün vermeye çalışıyoruz. Bizden ürün almak isteyen aracılar var, ancak biz mağaza zincirlerine ürün vererek en uygun fiyatta halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
Title
Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek, açıklamalarını şu ifadeleri de ekledi: Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Biz de bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz.”
Title
Kolonya satışlarının arttığını ifade eden Nadir Yorgun, şöyle konuştu: “Türkiye’de kolonya alışkanlığı vardı, ama şu anda yıllık satılması gereken ürünleri insanlar 2-3 günde bitiriyor. Bence bu paniğe gerek yok. Evlerde birer tane kolonya olursa zaten yeterli şekilde ihtiyaç karşılanacaktır. Biz şirket olarak kendi şirketim bazında fiyatları çok uygun tutuyoruz. Ulusal market zincirlerinin fiyatlarına baktıklarında bilecekler ki normal fiyatlardır. Bunun üstü çok fazla kar konulan fiyatlardır. Dikkat etsinler. Pahalı ürün almasınlar. Bugün marketler zincirlerinden aldıkları aynı ürün, dışarda 4-5 katına satılıyor. Şu anda yeni bir uygulamaya geçtik. Zincir marketlerde büyük bidonlarda ürün veriyoruz. Bir aile, bir bidon kolonya aldığı zaman 5- 6 kişinin ihtiyacını karşılıyor. Pazartesi gününden itibaren satışlar bu şekilde başlıyor. Devletimiz yanımızda ve bize her türlü imkanı sağladı. Halkımız yanımızda, çalışanlarımız yanımızda. Sıkıntı yaratarak karaborsaya düşürmeye gerek yok.”
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Salgına karşı verilen savaşı kazanacaklarını belirten Yorgun, son olarak şu ifadeleri söyledi: Bu gerçekten bir savaş. Üreticiler, çalışanlar bu mücadeleyi veriyoruz. Ticari düşünmemek lazım, öncelikli para kazanmayı düşünmemek lazım. Bir vatandaşa ne kadar çabuk ulaşırız, onu düşünmek lazım. Çalışanlarım yorgun, uyumuyorlar ve her noktaya ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir savaş ve biz bu savaşı yeneceğiz. Halkımız, devletimiz ve üreticiler gayret ederse, biz bu işin altından kalkarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize oldukça fazla destek verdi. Bakanlarımız destek verdi. Ürünler pazara hızlıca dağıldığı zaman görecekler. Biz gereğini yapıyoruz. İnsanlar gereksiz yere sokağa çıkmasınlar.
Kolonya üreticisi: ​Panik, fiyatın artmasına neden oluyor​
Düzce'de kolonya üretimi yapan kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun, evlerde birer şişe kolonya bulunmasının ihtiyacı karşılayacağını belirterek, “1 tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor” dedi. Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Biz de bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlardan stok yapmak yerine sadece bir şişe kolonya almalarını öneren Yorgun, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm kolonya üreticileri olarak halkımıza kolonya ulaştırmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bence panik yapılmayacak bir dönemdeyiz. Bir tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Bu sayede ucuz fiyattan alma şansları var. Biz buna gayret ediyoruz. Özellikle kendi fabrikamdaki personelle gece gündüz çalışarak ürün yetiştiriyoruz. Panik olacak bir konu yok."

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Panik, fiyatın artmasına neden oluyor.

'Panik fiyatların artmasına neden oluyor'

Yorgun, halkın ürün bulamayınca yaşadığı paniğin fiyatlara yansıdığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor. Tüccarlar böyle bir dönemde kar elde etmeye çalışıyor. Biz üreticiler ise kardan çok, halka bir an önce uygun fiyattan ürün vermeye çalışıyoruz. Bizden ürün almak isteyen aracılar var, ancak biz mağaza zincirlerine ürün vererek en uygun fiyatta halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz."

Ücretsiz kolonya

Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek, açıklamalarını şu ifadeleri de ekledi:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Biz de bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz.”

'1 yılda satılması gereken ürün 3 günde bitiyor'

Kolonya satışlarının arttığını ifade eden Nadir Yorgun, şöyle konuştu:

  • “Türkiye’de kolonya alışkanlığı vardı, ama şu anda yıllık satılması gereken ürünleri insanlar 2-3 günde bitiriyor. Bence bu paniğe gerek yok. Evlerde birer tane kolonya olursa zaten yeterli şekilde ihtiyaç karşılanacaktır. Biz şirket olarak kendi şirketim bazında fiyatları çok uygun tutuyoruz. Ulusal market zincirlerinin fiyatlarına baktıklarında bilecekler ki normal fiyatlardır. Bunun üstü çok fazla kar konulan fiyatlardır. Dikkat etsinler.
  • Pahalı ürün almasınlar. Bugün marketler zincirlerinden aldıkları aynı ürün, dışarda 4-5 katına satılıyor. Şu anda yeni bir uygulamaya geçtik. Zincir marketlerde büyük bidonlarda ürün veriyoruz. Bir aile, bir bidon kolonya aldığı zaman 5- 6 kişinin ihtiyacını karşılıyor. Pazartesi gününden itibaren satışlar bu şekilde başlıyor. Devletimiz yanımızda ve bize her türlü imkanı sağladı. Halkımız yanımızda, çalışanlarımız yanımızda. Sıkıntı yaratarak karaborsaya düşürmeye gerek yok.”

'Bu bir savaş ve beraber kazanacağız'

Salgına karşı verilen savaşı kazanacaklarını belirten Yorgun, son olarak şu ifadeleri söyledi:

  • "Bu gerçekten bir savaş. Üreticiler, çalışanlar bu mücadeleyi veriyoruz. Ticari düşünmemek lazım, öncelikli para kazanmayı düşünmemek lazım. Bir vatandaşa ne kadar çabuk ulaşırız, onu düşünmek lazım. Çalışanlarım yorgun, uyumuyorlar ve her noktaya ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir savaş ve biz bu savaşı yeneceğiz. Halkımız, devletimiz ve üreticiler gayret ederse, biz bu işin altından kalkarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize oldukça fazla destek verdi. Bakanlarımız destek verdi. Ürünler pazara hızlıca dağıldığı zaman görecekler. Biz gereğini yapıyoruz. İnsanlar gereksiz yere sokağa çıkmasınlar."

Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler
FOTOĞRAF 12
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Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya’da koronavirüs endişesi yaşanıyor.
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Karavanlarını korona nedeniyle erken faaliyete geçiren tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden ayrılmaya başladı.
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Bazı karavancılar ise ailelerinin isteği üzerine tur güzergah ve tarihlerini değiştirip evlerine dönmeye hazırlanıyor.
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Kalanlar ise daha sakin olan koy ve kamp alanlarına yol almaya hazırlanıyor.
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Koronavirüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmemeye çalıştıklarını ifade eden Radyo programcısı İsmail Akdağ, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“’Evde kal’ uyarısına da uymaya çalışıyoruz. Doğal besleniyoruz vitamin alıyoruz. Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada bir çok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz.”
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Karavancıların çoğunun koronavirüs nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Akdağ,“ Bir çoğu virüsten dolayı daha tenha yerlere gitti. Bizde buradayız ama birkaç gün sonra gidebiliriz. Sakin olan koylara gideceğiz” diye konuştu.
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Emekli memur Deniz Ekiz, 28 yıl önce karavan aldığını ve Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu’ya geziler yaptığını söyledi.
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Akdeniz’in en güzel mevsiminin bahar ayları olduğunu kaydeden Ekiz, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Geldiğim zaman çevresel geziler yapıyordum. Bu yılki planımda sahilden Ayvalık’a geçmekti. Pazara çıktım çok kalabalıktı ve önlem yoktu. Tedirgin oldum ailemin isteği üzerine Yalova’ya doğru yola çıkacağım. Korona virüs nedeniyle planlarım ertelendi. Karavanda olsak bile misafirlerimiz geliyor tedirgin oluyoruz. Koronadan dolayı direk eve geçmeyi düşünüyorum. Belki Burdur’da, Kütahya’da bir gece konaklarım. Korona virüsten dolayı bir çok karavancı arkadaşım buradan ayrıldı.”
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Esnaf emeklisi Ersin Turan, son dönemde yaşanan olayların ardından insanlardan kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.
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Arkadaşlarıyla 3 metre ilerden selamlaştıklarını anımsatan Turan, “Korona nedeniyle dostlukları bitirdiğimiz için çok üzgünüz.” dedi. Karavan hayatının sağlığını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turan, “Dışarıya maskemi takıp yürüyüşümü yapıyorum. Gelir gelmez ellerimi dezenfekte yapıyorum, kendimizi soyutladık. Şehir hayatımızı bitirdik. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Ulaşımı bisikletle sağlıyoruz. Ailemde baskı yapmaya başladı eve dön diye. 3 gün içinde Bursa’ya döneceğim. Turumu bir ay kadar öne aldım. Nisan sonu gibi evime dönecektim. Yapılacak bir şey yok. Daha acil tedbirler bekliyoruz.”diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle insanların temasından uzak durmak istediler: Karavanlarını alıp uzaklara gittiler
Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten koronavirüs, karavan turizmini canlandırdı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini gözününde bulunduran ve imkanı olanlar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole hayat yaşamaya başladı.
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