Koltuk krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran'a gerçekleştirdiği ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

İki liderin görüşmesinin ardından heyetlerin de yer aldığı görüşmeler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i ziyaret etti. Hamaney ile yapılan görüşme basına kapalı ve 40 dakika sürdü. Görüşmenin basında yer alan fotoğraflarına sosyal medyadan bir çok kullanıcı, Türk Bayrağı'nın olmadığı Erdoğan ile Hamaney'in karşılıklı oturmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Rehberlik makamı diğer ülkelerde yer almıyor

Rehberlik makamı olarak adlandırılan Hamaney'in makamı, meşruiyetini dini kimliğinden, İran Devrimi'nden ve lideri Humeyni'den alır. Arka tarafta da mutlaka Humeyni fotoğrafı yer alır. Diğer ülkelerde bu makam bulunmadığından İranlı Cumhurbaşkanı da konuk liderle beraber Rehber'in karşısında oturur.

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Hameney sadece dini lider değil, İran'daki dinî, siyasî, kültürel, askerî, istihbarî her şeyin anayasal olarak başında yer alıyor. Bu sebeple gelen konukların Hamaney ile görüşmesi İran Cumhurbaşkanı kadar önemli olarak görülüyor.

Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Japonya Eski Başbakanı Şinzo Abe.