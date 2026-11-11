Koltuk krizine Alman modeli

Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin yönetim modellerinden esinlenen Özgür Özel, Yeni Parti'de üçlü bir yapılanmaya giderek hem uzmanlara hem de mutlak butlan sürecinde yanında duran milletvekillerine yer açıp olası bir koltuk krizini önlemeyi hedefliyor.

ÜYE SAYISI 150’YE ÇIKARILDI

Yeni Parti, hafta sonu gerçekleştirilecek kuruluş kurultayı öncesinde tüzük değişikliğine gitti. Düzenlemeyle 80 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) üye sayısı geçici olarak 150'ye çıkarıldı. PM, politika geliştirme, yasama ve parti örgütü olmak üzere üç ayrı çalışma grubuna ayrıldı. CHP Genel Başkanlığı döneminde 2024 ve 2025 yıllarında partinin tüzük ve programında kapsamlı değişiklikler yapan Özel, 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararının ardından 24 Temmuz'da kurduğu Yeni Parti'ye de CHP'nin son tüzük ve programını bazı değişikliklerle taşıdı. Yeni yapılanmada yasama grubunda milletvekillerine, politika geliştirme grubunda ise ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda uzmanlaşmış isimler ile akademisyenlere yer verilmesi planlanıyor. Parti örgütü grubunun ise saha çalışmaları ve propaganda faaliyetlerini yürüten teşkilat mensuplarından oluşması hedefleniyor. Bu kapsamda örgüt grubuna 40, politika geliştirme grubuna ise 30 kişilik kontenjan ayrılması gündemde.

AVRUPA SOSYAL DEMOKRASİSİNDEN İZLER

Özel'in oluşturduğu yapı, Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin bazı uygulamalarıyla benzerlik taşıyor. Özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) uzmanları politika üretim süreçlerine dahil eden çalışma grupları, yeni modelin politika geliştirme ayağını andırıyor. SPD'de yaklaşık 600 delegenin katıldığı ve iki yılda bir toplanan Federal Parti Kongresi en üst karar organı olurken, 34 üyeye kadar çıkabilen Parti Yönetim Kurulu yürütme görevini üstleniyor. Parti bünyesindeki tematik çalışma grupları da farklı alanlarda politika geliştirilmesine katkı sağlıyor. İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nde (PSOE) ise karar alma, yürütme ve örgütlenme süreçlerinin farklı yapılar üzerinden yürütülmesi dikkat çekiyor.

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YANINDA OLANLARI UNUTMADI

PM'nin genişletilmesinin arka planında ise parti içindeki siyasi dengeler bulunuyor. Düzenlemeyle CHP'deki mutlak butlan sürecinde Özel'in yanında yer alan milletvekillerinin yeniden yönetimde tutulması ve görev dağılımından kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi amaçlanıyor. Özel'in toplantılarda milletvekillerine, "Çok zor bir dönemde sorumluluk aldınız. Elinizi taşın altına koydunuz. Bu yaptığınızı unutmayacağım. O yüzden hepinize Parti Meclisi'nde tekrar görev vermek istiyorum" dediği öğrenildi. Tüzüğe eklenen geçici maddeyle PM'nin 150 kişilik yapısı bir sonraki kurultaya kadar korunacak. Sonraki kurultayda üye sayısının yeniden 80'e düşürülmesi öngörülüyor. Ayrıca Özel'e PM dışından 5 Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi belirleme yetkisi de verildi.

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