Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kolundaki alçıyla kamufle edilmiş patlayıcıyla yakalanan teröristin hedefinde İstanbul vardı
POLİTİKA

Kolundaki alçıyla kamufle edilmiş patlayıcıyla yakalanan teröristin hedefinde İstanbul vardı

PKK terör örgütünün İstanbul’daki saldırı planı, Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu teröristin yakalanmasıyla önlenmiş oldu. Suriye’den mülteci gibi aileler arasına katılarak Türkiye’ye bombalı eylem için giriş yaptığı belirlenen terörist tutuklandı. Üzerinde patlayıcılarla yakalanan Suriyeli teröristin ifadesinde, “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı.
İstanbul'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma sonucu terörün kanlı hain planını önledi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Mardin'de gözaltına alınan şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEM
Mardin'de gözaltına alınan şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi


Düzenek polisi de şaşırttı

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
GÜNDEM
Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Sırt çantası özel yapım


Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise özel yapım olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki PKK'nın gizli şehir yapılanmasına operasyon: İki teröristin hastanede çalıştığı ortaya çıktı
GÜNDEM
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki PKK'nın gizli şehir yapılanmasına operasyon: İki teröristin hastanede çalıştığı ortaya çıktı


Hedefi İstanbul

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suriyeli teröristin hedefinde ise İstanbul olduğu, ifadesinde de “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.
Kuryeden iğrenç hareket

Kuryeden iğrenç hareket

Yemek siparişi için gitmişti, yaptığı şoke etti.
Doğalgazı daha ucuza alabileceğiz

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.
'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.
LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
'Bakmayın,<br>canı çok acıyor'

'Bakmayın,
canı çok acıyor'

​Bursa'da insanlık dışı görüntü: Yükü çekemeyen atı kırbaçladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.