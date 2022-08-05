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KONYA

KOMEK öğrencilerinden şehrin kalbinde yolculuk

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesiyle canlı tarih turuna çıkarak Konya’nın tarihi şahsiyetlerini yakından tanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KOMEK öğrencilerinden şehrin kalbinde yolculuk
“Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesi ile 10-12 yaş grubundaki öğrenciler canlı tarih turuna çıkarılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesiyle canlı tarih turuna çıkarak Konya’nın tarihi şahsiyetlerini yakından tanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zengin birikimiyle Konya’nın birçok önemli ismi tarih sahnesine çıkardığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli şahsiyetleri yeni nesillerle buluşturmaktan dolayı son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu doğrultuda Genç KOMEK Yaz Okulu’nda başlatılan “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesi ile ilçelerden ve merkezden 10-12 yaş grubundaki öğrencileri canlı tarih turuna çıkardıklarını kaydeden Başkan Altay, “Gül Bahçesi’nde Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Tebriz-i Türbesi’nde Şems, Kapu Camii’nde Ahi Evran, Karatay Medresesi’nde Celaleddin Karatay, İnce Minare’de Sahip Ata ve Alaaddin Camii avlusunda Alaaddin Keykubad kostümleri giyen tiyatro sanatçıları, tarihi şahsiyetin karakterine bürünerek ziyarete gelen çocuklara tiyatral olarak kendisi ve mekan hakkında bilgi veriyor” diye konuştu.

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