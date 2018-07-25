Gündem Komşuda büyük yangın
3. SAYFA

Komşuda büyük yangın

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. 23’ü çocuk 164 kişi yaralandı. 11 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangında ölenlerden bazıları evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazıları da alevlerden kaçmak için sığındıkları denizde boğularak öldü. Ankara, Atina’ya yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan son yılların en büyük felaketiyle mücadele ediyor.
Yunanistan son yılların en büyük felaketiyle mücadele ediyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 76 kişi hayatını kaybetti. Atina’nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 23’ü çocuk 164 yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Yangında yüzlerce ev ve araç kül oldu.

AB’DEN DESTEK İSTENDİ

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.

GEZİSİNİ YARIDA KESTİ

Başbakan Alexis Çipras, yangın nedeniyle Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye geri döndü.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu. Başkent Atina’nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

Atina’da gökyüzünü kapladı

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina’da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina’yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi. Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis’in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye yardıma hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Uçaklar pistte bekledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan’daki orman yangınıyla ilgili, “Mevkidaşımla konuştum. İzmir’de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil.” dedi.

Yunan Bakan: Zaten yağmur da yağacak

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan’da yangın konusuna değindi. Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas’ı aradığını belirterek, “Sayın Kocyas’ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundu. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi” diye konuştu.

Denizde can verdiler

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ölümcül yangınlardan kaçmayı başaranların bir kısmı denize atlayarak kurtulabildi. Ancak bazıları alevlerden kaçmak için sığındığı denizde boğularak can verdi. Yunan Sahil Güvenlik botları ve sandallar sahilde sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için seferler yaptı.

PKK'lı teröristleri eğitiyorlar

PKK'lı teröristleri eğitiyorlar

Fransız komutan, PKK'lı teröristlere eğitim verdiklerini açıkladı.
Somali'de kimse yokmuş!

Somali'de kimse yokmuş!

FETÖ'nün büyük vurgunu MASAK raporu ile ortaya çıktı.
Kanada'ya'PKK' uyarısı

Kanada'ya'PKK' uyarısı

Operasyonda ele geçirilen silahlar için Kanada uyarıldı.
'Beni istemiyorlar'

'Beni istemiyorlar'

ABD Başkanı Trump, Rusya eleştirilerine yanıt verdi.
CHP'de imzalar toplandı

CHP'de imzalar toplandı

CHP'de kurultay için gerekli imzalar toplandı.
ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'ye yaptırım tepkisi

Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili konuştu.
Çipras'ı aradı

Çipras'ı aradı

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.

Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.
Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.