Komşuda koronavirüsten 2 kişi öldü: Van'da acil toplantı yapıldı!

İran’ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı.

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Valilik binasındaki toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

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Termal kamera kurulacak ve personel virüs hakkında eğitilecek

Toplantıda Vali Bilmez, virüsün İran’da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Virüs hakkında bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Türkçe, Farsça, İngilizce Kapıköy Gümrük Kapısı'nın çeşitli yerlerine asılması kararlaştırıldı. Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışların sınırlandırılması konusunda da bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.