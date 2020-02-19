Kongre yeni krizlere gebe

İYİ Parti'de istifa eden milletvekillerinin ardından partide kılıçlar çekilirken, geçtiğimiz günlerde başlayan kongre sürecinin teşkilat-milletvekilleri arasında yeni krizleri beraberinde getireceği iddia ediliyor. HDP-CHP yakınlaşmasının yanı sıra kongre sürecinde, isteği yerine getirilmeyen milletvekillerinin parti içinde yeni tartışmalar ortaya çıkaracağı belirtiliyor. Kulislere göre, Çokal ve Ok’un istifa etmelerinin nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’yi ‘Kürt siyasi hareketinin temsilcisi’ olarak gördüğü yolundaki açıklamaları oldu. İYİ Parti’den istifa edeceği iddia edilen 5 ismin ise bu ay ayrılacağı, söz konusu 5 milletvekilinin parti arayışında olduğu da konuşulanlar arasında.

GÜNDEM İYİ Parti’de HDP depremi