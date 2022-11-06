Kongreden dönen ​Yeniden Refah Partisi teşkilatını taşıyan otobüs devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yapılan Yeniden Refah Partisi'nin Olağan Genel Kuruluna katılanları taşıyan Teyfik A.'nın sürücüsü olduğu Süha Turizme ait 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolu Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişinin çevredeki hastanelere sevk işlemi devam ediyor.

Erbakan'dan geçmiş olsun mesajı

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.