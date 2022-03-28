Konteyner timleri iş başında: Kaçakçılara geçit yok

Pandemi sonrası yeniden ivme kazanan ticaretle birlikte konteyner trafiği de arttı. 2017’de Türkiye’ye konteyner giriş-çıkışı 6,5 milyonken, geçen yıl bu rakam 7 milyon 716 bine yükseldi. Artışa paralel olarak kaçakçılığa karşı denetimler de sıklaştı. Gümrüklerde sayısı 72’yi bulan araç ve konteyner tarama sistemlerinin yanı sıra 11 konteyner kontrol ekibi görev yapıyor.

2,2 MİLYARLIK YAKALAMA

İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Antalya, Mersin ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri emrinde görev alan ekipler, geçtiğimiz yıl 4 bin 963 konteynere müdahale etti. Yapılan aramalar sonucu 32 farklı olayda, 2 milyar 295 milyon 512 bin lira değerinde yakalama gerçekleştirildi.

GEMİLER DE ARANIYOR

Gemi arama ekipleri de denizlerde kaçakçılığa fırsat vermiyor. Yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içinde gerçekleştirilen 1149 gemi aramasında, akaryakıt, alkol, tütün, sigara, narkotik kapsamı eşya kalemleri üzerinde toplam 6 milyar 423 milyon 664 bin lira değerinde yakalama yapıldı.

EKONOMİ Konteyner milli X-ray’den geçecek