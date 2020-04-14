Kontrol altına alıyoruz: Hafta sonu yasağı devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geldiğini söyledi. Ülkemizin uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisinde olduğunu dile getiren Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

32 MİLYON KİŞİYE KOD GÖNDERİLDİ

Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. 83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Önemli olan aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Bugüne kadar eczanelerden dağıtılmak üzere 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulama kodu gitmiştir. Bu rakam perşembe günü 39 milyona çıkacaktır.

OYNAT 00:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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2 YENİ HASTANE DAHA YAPILACAK

Hastalığın seyrinde tadavi için kullanılan kimi ilaçların hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Sağlık kuruluşlarımız teşhis, tedavi, yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkacak kapasitededir. 81 ilimizde 240 bin yatağa sahibiz. Avrupa’nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya’da bile bu rakam 30’u bile bulmuyor. Yeşilköy ve Sancaktepe’de biner yataklı iki hastane kuracağımızı ifade etmiştim. Bunların çalışmalarına başladık. Hadımköy’de 100, Derince’de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizi ilk kısmını 20 Nisan, ikinci kısmını 15 Mayıs’ta açıyoruz. Pendik Araştırma Hastanesi de hasta kabulüne başlamıştır.

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TEKRAR ETMEMESİ İÇİN TEDBİR ALINACAK

Türkiye salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi mücadelede örnek gösteriyorlar. Bizden destek isteyen her ülkenin çağrısına imkanlarımız nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın, bu söze uygun şekilde elimizdekilerini tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de bu desteği devam ettireceğiz. Bilim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın değerlendirmeleri ışığında aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Hafta sonu alınan 30 büyükşehirle ilgili sokağa çıkma yasağı bu tedbirlerle ilgilidir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız.

KILIÇDAROĞLU’NDA MİTOMANİ VAR

CHP Genel Başkanı’nın (Kemal Kılıçdaroğlu) dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye’den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani (kendi söylediği yalana inanma) hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her vatandaşının can ve mal güvenliği gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesini sağlayacak güçtedir.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu kadar yalanı arka arkaya söylemek 'mitomani' hastalığıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı'nın dün bir TV kanalında ne dünyadan ne Türkiye'den ne kendi belediyelerinden bir haber olduğunu gösterdiği sözlerinin takdirini milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek 'mitomani' hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin. Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda, kurduğu bir bilim kurulu var zaten. Herhalde o bilim kuruluyla karşılığını bulur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ÖZEL BANKALAR KÖTÜ SINAV VERİYOR

Tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm imkanlarımızı seferber ederken maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Özel bankalarında üzerlerine düşenleri yapmalarını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta kararlıyız. “Biz bize Yeteriz” yardım kampanyasına milletimiz aynı asil tavrı gösteriyor. Şu ana kadar 1 milyar 612 milyon lira olmuştur. Buradan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

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Bu hafta sonu da sokak yasak

Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır. Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın (Süleyman Soylu) bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli’ye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Bakan Soylu'nun) istifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum ama istifasını kabul etmedim. Başarılarına yakinen şahit olduğum bakanımız görevine devam ediyor. Verdi destekten dolayı Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Yalan haberler virüsten tehlikeli

Bazı gazete ve yazarların yaptığı ülkemizin bu kritik dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan ve yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretedir. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara inanınız başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye’de demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi sorunu vardır. Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar, terör örgütleri, medyası, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek fitne ve nefret çukurlarıyla boğulup gideceklerdir. Bunlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her kargaşanın, her kaosun arkasında siz vardınız. Milletin onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden inşallah kurtulacaktır.

OYNAT 02:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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4,5 milyon kişiye nakit destek

Fırınlarımız kamyonetleriyle nasıl vatandaşlarımıza ulaştığını gördünüz. İstanbul genelinde 350 bin araç bu çalışmalarıyla halka ulaştı. 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçiyoruz. Kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. Kısa çalışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1170 TL maaş desteği vereceğiz. Esnafımız için önemli olan 25 bin lira limitli ticari kart vasıtasıyla 1,5 milyar liralık ilave kaynakla 67 bin esnafımızın hizmetine sunuldu. İşe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Süreci tamamlanan 35 bin firmaya 30 milyara yakın finansman tahsisi yapıldı. Geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla bu pakete yapılan başvuruların tahsisleri başladı.

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Kovid-19’u görüştüler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Ana gündem maddesinin koronavirüsle ilgili çalışmaların olduğu bakanlar kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birer sunum gerçekleştirdi.



