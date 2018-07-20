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POLİTİKA

Konuştukça batıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 22 dava açtığı Kılıçdaroğlu’nun 15 davada 900 bin liraya yakın ceza ödemesine hükmedildi. Erdoğan’a hakaretlerle yetinmeyen Kılıçdaroğlu, Bakanlara ettiği hakaretler sebebiyle de binlerce lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı, ağzından çıkan cümlelerle dertte. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu güne kadar kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 22 dava açtığı Kılıçdaroğlu'nun son 8 senede sonuçlanan toplam 15 davada 900 bin liraya yakın ceza ödemesine hükmedildi. CHP lideri son olarak “Man Adası iftiraları” sebebiyle açılan davada 359 bin lira manevi tazminat davasına mahkum edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu aleyhine devam eden 14 davayı geri çeken Erdoğan, çocukları ve ailesine yönelik iftiraları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liradan iki ayrı manevi tazminat davası daha açtı.

BAKANLARA DA HAKARET

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra dönemin bakanlarına ettiği hakaretler nedeniyle de tazminata mahkum edildi. 11 Aralık 2012'de Mehmet Özhaseki'ye yönelik asılsız iddiaları nedeniyle 80 bin TL tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2013'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiası nedeniyle 32 bin lira, 2 belediye çalışanına da 5'er bin lira ödedi. Kılıçdaroğlu, 16 Ekim 2015'te "TÜRGEV rüşvetin merkezidir" sözleri nedeniyle 27 bin 500 TL tazminata mahkum edilirken, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "önüne yatmak" ifadesi için 24 Ocak 2017'de 10 bin TL tazminata mahkum oldu.

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