Konutlara periyodik denetim geliyor

Türkiye’yi depreme hazırlamak ve kentsel dönüşüme hukuki altyapı oluşturmak için başlatılan ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ kapsamında 6 farklı komisyon oluşturuldu. Farklı alanlara yönelik oluşturulan komisyonlarda uzmanlar depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm sürecini görüşüyor. Kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine, atık yönetiminden millet bahçelerine, ekolojik koridorlardan altyapı yatırımlarına kadar tüm alanlarda yeni şehircilik çalışmalarında yürütülecek politikalara akademik ve teknik katkı sunuluyor.





HER ŞEHRE ÖZEL DÖNÜŞÜM

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre kentsel dönüşüm ve deprem yasasının temelleri oluşturacak çalışma sadece İstanbul değil 81 ilin tamamına yönelik projelerin hayata geçirilmesini yönünde. Her il için, kentin mimari yapısı da esas alınarak ayrı bir kentsel dönüşüm süreci yürütülecek. Konut ihtiyacına yönelik hayata geçirilebilecek yeni projeler görüşülüyor.





KAPSAMLI YAPI STOKU DENETİMİ YAPILACAK

Akıllı ve iklim dostu konut inşasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kapsamlı bir yapı stoğu denetimi süreci yürütülecek. Bina envanteri hazırlanacak, hasar tespitiyle risk durumunun tamamlanıp tablonun ortaya konulması ve bu bilgilerin dijital veri tabanı havuzunda tüm kurumların kullanımına sunulması sağlanacak. Binaların denetiminin düzenli hale getirilmesi de gündemde.





ERKEN UYARI İSTASYONU YAYGINLAŞTIRILACAK

Tüm afet türlerine yönelik erken uyarı gözlem istasyonları 81 ilde yaygınlaştırılacak. Afet eğitimi açısından ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim statülerinde afet bilgisi dersleri yaygınlaştırılacak. Deprem anında büyük bir probleme dönüşen iletişimin, tek elden AFAD koordinasyonunda yürütülmesi ve şehirlerdeki sabit ve mobil baz istasyonlarının verimliliklerinin artırılması sağlanacak.



