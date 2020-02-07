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KONYA

Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Konya'da, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yolların yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Karayolları ve trafik ekipleri, kazalar ve yolda kalan araçlara müdahale edilmesi için çalışma başlattı. Kara yolundaki çalışmaların tamamlanması amacıyla Konya-Ankara kara yolu, 66'ncı kilometreden itibaren her iki istikamet de trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçların olduğu Konya-Afyonkarahisar kara yolu da şehir merkezi istikametinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Afyonkarahisar istikametinden şehir merkezine gelen araçlar da Sarayönü ilçesi mevkisinde bekletilmeye başlandı.

Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yolların yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

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