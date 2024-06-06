Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Asgari ücretle alınan su miktarını 5 yılda yüzde 63'e çıkardık

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre yatırımları ve su tasarrufu konusunda basın toplantısı gerçekleştirdi.





Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, dünyayı tehdit eden en önemli sorunların başında küresel iklim değişikliğinin geldiğine dikkat çekerek, “Bu tehditle birlikte, mevsimlerin düzeni bozulmakta, doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artmakta, tarımsal verimlilik hızla azalmaktadır. İklim değişikliği sadece doğayı değil, aynı zamanda ekonomimizi, sağlığımızı ve genel yaşam kalitemizi tehdit eden en önemli unsurlardan biridir” diye konuştu.

“Çok daha yaşanılabilir bir dünyanın inşası için çalışmaya devam ediyoruz”

Sadece Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak, çevreye duyarlı politikalar geliştirdiklerini ve küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi en etkin şekilde yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:





“Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Endonezya’da düzenlenen 10’uncu Dünya Su Forumu’nda suyun korunması, sürdürülebilir kullanımı ve adaletli dağıtımı konusuna dikkat çektim. Özellikle eli kanlı çocuk katili Netanyahu yönetiminin Gazzeli kardeşlerimizi su ve gıdadan mahrum bırakması, toplantıda altını çizdiğim en önemli hususlardan biriydi. Bildiğiniz gibi kana susamış, insanlıktan nasibini almamış Hitler özentisi Netanyahu ve ekibi, Filistin’deki alçak saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah’ta güvenli bölgedeki kampa yaptığı saldırı, yüreğinde insanlık taşıyan herkesin içinde derin bir yara bırakmıştır. Buradan sadece; siyasi varlığını çocuk cesetleriyle korumaya çalışan, kanla beslenen, katil Netanyahu ve ekibini değil, bu katliama ses çıkaramayan sözde medeni devletleri ve teşkilatları da bir kez daha şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ İnsanlığın ortak vicdanı, 5’ten büyüktür. Bizler sesimizin çıktığı kadar Filistin’in ve tüm dünya mazlumlarının sesi olmaya devam ederken, tertemiz doğasıyla çok daha yaşanılabilir bir dünyanın inşası için de çalışmaya devam ediyoruz.”





Başkan Altay, konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre yatırımlarını ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen su tasarruf çalışmalarını anlattı.





“Sıfır Karbon Binalar Projesi'nin dünyadaki 4 pilot şehrinden birisi Konya

İklim Dostu Yeşil Binalara Uyum ve Yeşil Enerji Yönetimi Çalışmaları çerçevesinde; Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen “Sıfır Karbon Binalar Projesi”nin dünyadaki 4 pilot şehrinden birinin Konya olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Şu an şehrimizde inşasına devam ettiğimiz Şehir Kütüphanemiz, Sıfır Karbon ve Yeşil Bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen Türkiye’deki ilk proje olacak. Doğa temelli çözümler dikkate alınarak tasarlanan Şehir Kütüphanemiz, mevcut durumda bulunan ağaçları kesilmeden yeşil dokunun dağılımı dikkate alınarak inşa ediliyor. Yine şehrimizin sembol binaları olan Büyükşehir Stadyumu, Spor ve Kongre Merkezi, Bilim Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi de yeşil sertifika almış yapılardır” açıklamasını yaptı.

Dar gelirli 1.371 konutun doğalgaz dönüşümü sağlandı

Türkiye’de ilk olan bir uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ni uygulamaya koyduklarını belirten Başkan Altay, “Isınmada Yeşil Dönüşüm - Hava Kalitesinin İyileştirilmesi çalışmaları kapsamındaki projemiz ile Mevlana Müzesi’nin etrafındaki mahallelerde çoğunluğu sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli ailelerin olduğu 1.371 konutun doğalgaz dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu projemizle Mevlana bölgesinde kömürden kaynaklı hava kirliliği yüzde 99 oranında azaldı. Projenin ikinci etabında şehir merkezinde sosyal yardım alan ve dar gelirli 300 konutun daha katı yakıttan doğalgaza dönüşümünün tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca sosyal yardımla kömür kullanan vatandaşlarımıza kömür yerine doğalgaz faturasına destek sağlanması amacıyla kaymakamlıklarımızla protokoller imzalandı. Bu vesileyle hükümetimiz de doğalgaz bağlantısı olan dar gelirli ailelere doğalgaz yardımı yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.





“Yeşil enerji yönetimi konusundaki projelerimizi büyük bir hızla sürdürüyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; sürdürülebilir bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve yeşil enerji yönetimi konusundaki projeleri büyük bir hızla sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altay, “Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahamız ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahalarında ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda katı atıkları elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Yine, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını da elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Etkin bir şekilde uyguladığımız Sıfır Atık Projesi ve Döngüsel Ekonomi Politikamız sayesinde, katı atık sahalarında ve atık su arıtma tesisinde bulunan toplam 6 adet metanizasyon ve 1 adet Rüzgar Enerji Santralimizden bugüne kadar toplam 710 milyon KilowatSaat elektrik ürettik. Katı atık depolama sahalarımıza gelen atıkların kirletici etkilerini ortadan kaldırmak ve bu atıklarla elektrik enerjisi üretmek amacıyla; kurulu gücü 13,33 megavat ve lisans kapasitesi 25,56 megavat olan Katı Atık Termal Bertaraf ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi kurduk. Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle Yakma Tesisinin test ve deneme çalışmalarına başladık” dedi.





Hidroelektrik santralleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalardan olan hidroelektrik santrallerine de değinen Başkan Altay, “Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz Hidroelektrik Santralimizi 2021 yılında devreye aldık ve elektrik üretimi yaptık. 70 milyon kilovat/saat kapasiteye sahip tesisimizin yağış miktarının iyi olduğu yıllarda yapacağı elektrik üretimi, KOSKİ’nin elektrik tüketimini yarı yarıya düşürecek. Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı üzerinde, Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisleri girişinde kurduğumuz hidroelektrik santralimizin de yapımını tamamlayarak tesisi geçtiğimiz ay devreye aldık. Kurulu gücü 1,4 Megavat olan tesisten yıllık 7 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Tuz Gölü'nü korumak için çalışıyoruz”

Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü’nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Altay, “Bu anlamda, Beyşehir’de, Cihanbeyli’de, Kulu’da ve Karapınar’da Atık Su Arıtma Tesisleri inşa ettik. Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı bu göllerimizin doğal ortamları korunarak geleceğe taşınması için farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Konya’mızın suyunu karşılayan Altınapa Barajında düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile hayalet ağların ve diğer atıkların su kaynaklarına zarar vermesinin önüne geçiyoruz” cümlelerini kullandı.





“Su kayıp-kaçaklarını azaltarak 25 milyon metreküp su tasarrufu sağladık”

KOSKİ’nin su tasarrufu konusundaki yaptığı çalışmalardan da bahseden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

2,3 milyon nüfusun yaşadığı 31 ilçemizde 38 milyon 200 bin metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 bin 976 üst yapı tesisini sorunsuz bir şekilde kontrol ediyoruz. KOSKİ, fiziki su kayıp ve kaçaklarında önemli bir yol kat etti. Bu kapsamda merkezde ve ilçelerimizde şebeke hattı üzerinde Bölgesel Ölçüm Alanları ve Basınç Yönetim Alanları oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu alanlara kurulan uzaktan izleme sistemleriyle yüzeye vurmayan fiziki arızaları tespit ediyoruz. Su Kayıp Kaçakları ile ilgili çalışmalarımız kapsamında 2019 yılında yüzde 32,5 olan kayıp-kaçak oranımız bu yıl yüzde 24,40’a gerilemiştir. Bu sayede 25 milyon metreküp suyun tasarrufunu sağladık. 25 milyon metreküp su, Çumra büyüklüğünde 4 ilçenin yıllık su ihtiyacını karşılayacak seviyededir.”





“Suyu mor şebeke ile 2023'te 164 bin metreküp arıtılmış atık suyu yeşil alanlarda kullandık”

Konya Atık Su Arıtma Tesislerinde bulunan, Mor Şebeke ismini verdikleri Atık Su Geri Kazanım Tesisi’nin arıtılan atık suların yeniden kullanımı için 150 metreküp/saat kapasiteyle faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’de ilk ve tek olan çalışmayla; tesisimizde arıtılan atık suları, 3 milyon metrekare yeşil alanın sulamasında kullanarak içme ve kullanma suyundan tasarruf ettik. Bu kapsamda sadece 2023 yılında Konya merkezde 164 bin metreküp atık suyu tekrar kullanarak yer altı su kaynaklarının korunmasına katkı sağladık. Ömrünü tamamlamış şehir şebekesini ıslah ederek arızaları en aza indirmeye ve böylece su kaybının önüne geçmeye çalışıyoruz. 2018-2024 yılları arasında kullanım ömrünü tamamlamış şehir şebekesinde ıslah çalışması yaptık. Sürekli arızalan ve su kaybına neden olan 758 kilometre şebeke hattının ıslahını tamamladık. Bahçelerde vahşi sulamanın önüne geçmek için Çevre Sulama Aboneliği kapsamında verdiğimiz abonelik türü için damla sulama sistemini zorunlu kılıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızı damla sulama sistemlerini kullanmaya teşvik ediyoruz.”





“Asgari ücretle alınan su miktarını 5 yılda yüzde 62'e çıkardık”

Konya’nın Türkiye’nin en kurak şehri ve su teminin en zor olduğu şehirlerden birisi olduğuna bir kez daha dikkat çeken Başkan Altay, “Buna rağmen; göreve geldiğimiz 2018 yılında asgari ücretle alınabilecek su miktarı 441 metreküp olarak gerçekleşmişti. Bu tutarı 5 yıl içinde yüzde 63 artırarak 719 metreküp seviyesine taşıdık. Yani, hemşehrilerimiz şu anda bir asgari ücretle 719 metreküp su alabiliyor. Ancak biz su fiyatlarıyla değil, su tasarrufunda gerçekleştirdiğimiz örnek projelerle gündeme gelmek istiyoruz. Çünkü buradaki asıl mesele suyu ucuz kullanmak değil, kıymetini bilerek kullanmaktır” ifadelerine yer verdi.





Başkan Altay ayrıca; Sıfır Atık, Solar Kompost Tesisi, Tıbbi Bertaraf Tesisi, Güneş Enerji Santralleri (GES), ilçelere kazandırılan atık su arıtma tesisleri, gürültü kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar, taşkın koruma kanalları, ağaçlandırma çalışmaları, sağlıklı ve kaliteli su temin çalışmaları ile toplumsal bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinden de bahsetti.





Altay 7'den 70'e herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet etti

Küresel iklim değişikliği sebebiyle su azlığının yaşadığı bu günlerde tasarrufa daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Altay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çevremizi korumak, sadece bugünlere değil yarınlara karşı da en önemli sorumluluğumuzdur. Her bir ağacın, her bir su damlasının kıymetini bilmek ve gereken özeni göstermek hepimiz için bir tercih değil, mecburiyettir. Su hayattır. Suyumuzu korumak hepimiz görevi. Bu sebeple su tasarrufunu hayatımızın bir parçası haline getirmek, dünyamızın geleceği ve yeni nesiller için büyük önem taşıyor. Çevre ve su tasarrufu konusunda yaptığımız tüm bu çalışmalarda en büyük gayemiz, bizden sonraki nesillere çok daha yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Yürüttüğümüz onca projeyle bu amacımıza ulaşmak ve tüm dünyada farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hususta hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Birlikte, daha yeşil ve daha sağlıklı bir Konya için el ele verelim. Atıklarımızı ayrıştıralım, enerjimizi ve suyumuzu tasarruflu kullanalım, doğayı tahrip edecek davranışlardan kaçınalım. Ben, başta çiftçilerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, içinde yaşadığımız çevre bize emanet. Ve onu korumak bizim insanlık görevimiz.”





Altay, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



