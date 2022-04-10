Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Belh kavşağında trafiğe yeni düzenleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Caddesi Belh kavşağında yapılan fiziki düzenleme çalışması tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiğin akıcılığını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araç yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Ankara Caddesi’nde bulunan Belh kavşağında başlattıkları fiziki düzenlemenin tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Düzenleme sonrası kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’ni hayata geçirdik ve uzun bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttık. Belh kavşağını günlük ortalama 65 bin araç kullanıyor. Yaptığımız düzenleme ile karbon salınımını azaltarak her gün yaklaşık 40 ağacı doğaya kazandırmış olduk” diye konuştu.

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