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KONYA

Bariyer ok gibi saplandı: 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüjdeki bariyer demirine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada bariyer demiri otomobilin motor kısmından girip arka camından çıktı.

Haber Merkezi İHA
Konya haber: Bariyer ok gibi saplandı: 3 yaralı
Kazada bariyer demiri otomobilin motor kısmından girip arka camından çıktı.

Edinilen bilgiye göre, E.T. (43) idaresindeki 34 NH 6448 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya arasındaki D-300 karayolunun Altuntaş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyer demirine çarptı.

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Refüjdeki demir korkuluklar otomobilin motor kısmından girerek arka camından çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.T. (32) ve Ö.K. (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsü bile nasıl olduğunu anlayamadı: Bariyer üzerinde 40 metre gitti
FOTOĞRAF 7
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Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batmaz’ın kullandığı 07 LLY 67 plakalı otomobilin Zeynel Şenol Köprüsü girişinde lastiği patladı.
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Kontrolden çıkan otomobil köprünün çelik bariyerlerine çıkıp bariyerler üzerinde 40 metre gittikten sonra askıda kalarak durabildi.
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Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
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Bir anda lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten otomobil sürücüsü Mehmet Batmaz, Bir anda bariyer üzerine çıktık. Patlak lastikler bir süre gittikten sonra aracımız askıda kaldı ve durdu. Allah’a şükür devrilmedi. Eşim ve çocuğumla kazayı ucuz atlattık diye konuştu
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Sürücüsü bile nasıl olduğunu anlayamadı: Bariyer üzerinde 40 metre gitti
Antalya'da köprü girişinde lastiği patlayarak bariyere çıkan otomobil 40 metre bariyer üzerinde gittikten sonra askıda kaldı. Sürücünün bile nasıl olduğunu anlayamadığı olayı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çözmekte zorlandı.


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