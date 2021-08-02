Bariyer ok gibi saplandı: 3 yaralı

Bir anda lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten otomobil sürücüsü Mehmet Batmaz, Bir anda bariyer üzerine çıktık. Patlak lastikler bir süre gittikten sonra aracımız askıda kaldı ve durdu. Allah’a şükür devrilmedi. Eşim ve çocuğumla kazayı ucuz atlattık diye konuştu

Sürücüsü bile nasıl olduğunu anlayamadı: Bariyer üzerinde 40 metre gitti

Antalya'da köprü girişinde lastiği patlayarak bariyere çıkan otomobil 40 metre bariyer üzerinde gittikten sonra askıda kaldı. Sürücünün bile nasıl olduğunu anlayamadığı olayı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çözmekte zorlandı.