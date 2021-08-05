Gündem Cani kendisini "belediye çalışanı" olarak tanıtmış
KONYA

Cani kendisini "belediye çalışanı" olarak tanıtmış

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un emniyetteki sorgusunda, cinayetten önce kendisini belediye memuru olarak tanıtıp Dedeoğulları ailesinin evine girdiğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Konya haber: Cani kendisini belediye çalışanı olarak tanıtmış
Yakalanarak emniyete götürülen Mehmet Altun'un burada verdiği ifadeye ulaşıldı.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta yakalanarak emniyete götürülen Altun'un burada verdiği ifadeye ulaşıldı.

Mehmet Altun sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Mehmet Altun sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tanınmamak için cerrahi maske takmış

Katil zanlısı Altun, Dedeoğulları ailesinin evine giderken tanınmamak için cerrahi maske kullandığını anlattı.

Cinayet anı kameralarca kaydedildi.
Cinayet anı kameralarca kaydedildi.

Kapıyı açanlara kendisini belediye memuru olarak tanıttığını belirten Altun, "Belediye memuru olduğumu söyleyince aile bahçede toplandı. Maskemi çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altun saklandığı arazide yakalandı.
Mehmet Altun saklandığı arazide yakalandı.

Altun, ifadesinde şunları söyledi:

  • "Dedeoğulları ailesinden mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga nedeniyle bulundukları şikayetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim. Ailemin olayla ilgili hiçbir suçu yok."

Katil zanlısı Altun'un ifadesinde "Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp arkamda delil bırakmamaktı." dediği öğrenildi.

Altun'un olaydan sonra kaçtığı Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği ve ağaç diplerinde gizlendiği belirtildi.

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