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KONYA

Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da Türkiye’ye örnek olacak tarihi dönüşümün tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Başkan Altay, proje tamamlandığında bölgede ticaretin, turizmin ve sosyal hayatın canlanacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya haber: Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirilen Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

TARİHİ MİSYON VE DOKUYA UYGUN

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

TURİZME İVME KAZANDIRACAK

Mevlana Çarşısı’ndaki çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığına değinen Altay, “Altın Çarşı’da da bu oran yüzde 35-40 civarında. Proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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