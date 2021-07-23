Gündem Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
KONYA

Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı

Konya’da polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından aracını bırakıp kaçtı. Yapılan aramada otomobilde 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Konya haber: Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı

Konya-Ereğli yolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 GB 6897 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalama yaşandı.

Polisin takibi 50 kilometre sürdü.
İHA
Polisin takibi 50 kilometre sürdü.

POLİS 50 KİLOMETRE KOVALADI

Kent merkezi istikametine kaçan sürücü, daha sonra Çumra ilçesine doğru kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca sonunda sürücü otomobilini yol üzerine bırakıp mısır tarlasına yaya olarak kaçtı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.
İHA
Polis kaçan sürücüyü arıyor.

KİŞİ BAŞI 100 EURO ÖDEMİŞLER

Polis ekipleri tarlaya kaçan sürücünün peşine düşerken, araçta bulunan 10 yabancı uyruklu şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Araçtan indirilen yabancı uyruklu şahısların Kilis’ten Konya’ya gelmek için araç sürücüsüne kişi başı 100 euro verdikleri öne sürüldü.

Göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.
İHA
Göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

SÜRÜCÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

Polis ekiplerinin araç üzerindeki incelemelerinin ardından göçmenler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Otomobil sürücüsü kaçtığı mısır tarlasında polis ekipleri tarafından arandı.

Otomobilden 10 kaçak göçmen çıktı.
İHA
Otomobilden 10 kaçak göçmen çıktı.

Tarladaki izler üzerine sürücünün peşine düşen polisler yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamadı. Araç polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına çekilirken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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