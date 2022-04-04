166 metrelik viyadükte yedi saat asılı kaldılar: İki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, Konya’nın Hadim ilçesi yakınlarında Konya’yı Antalya’ya bağlayan yol güzergahında yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 166 metrelik viyadük ayaklarının birinde çalışan 2 işçi, asansörde mahsur kaldı.
Çalışanlar, uzun süre işçileri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olunamadı. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
166 metrelik köprü ayağının 120’nci metresinde bulunan işçilerin kurtarılması için çalışmalara başlandı. Vinç yardımıyla aşağıya sarkıtılan itfaiye görevlileri, 2 işçiyi tek tek 7 saat mahsur kaldıkları yerden yara almadan kurtardı.
FOTOĞRAF 24
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde anne ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu, yaralı baba ve kızı ise tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.<br><br>Eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı buldu.
Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.<br><br>
Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırıldı.<br><br>Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.<br><br>Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR<br><br>Edinilen bilgiye göre, eşi Bilge A. ile tartışan F.A., evdeki pompalı tüfekle onları tehdit etmeye başladı. Tartışmanın büyümesiyle ilk önce eşi Bilge A.’yı hedef alan F.A, daha sonra kendisine engel olmak isteyen kızı E.A. ve oğlu Muhammet Tahir A.’ya ateş açtı.
F. A’nın tüfeğinden çıkan saçmalar eşi Bilge A. ile oğlu Muhammet Tahir’in göğsüne isabet ederken, kızı E.A. da kolundan yaralandı.
Eşi ve çocuklarını kurşun yağmuruna tutan F.A., bu esnada duvardan seken saçma ile ayağından yaralandı. Olay yaşanırken dışarıda oyun oynayan A.A.’nın ise duyduğu silah seslerinden korkarak saklandığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanede tedavisine devam ediliyor.
\"ANNEM BABAMIN ELİNDEKİ TABANCAYI ALMAK İSTEDİ\"<br><br> Olayda yaralanan E.A. da, \"Annem babamın elindeki tabancayı almak istedi. Silah ateş alınca annem ve kardeşim öldü. Babam bu kez tüfekle intihara teşebbüs etti. Ben engel olmak isteyince tüfek patladı, ikimiz de yaralandık\" dedi.
EŞİNİN İNTİHARINI ENGELLERKEN ÖLMÜŞ<br><br>'BİRKAÇ AY ÖNCE BACAĞIMDAN VURULDUM'<br>Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, \"Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Doktorlar ameliyatla bacağıma platin koymuşlardı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Tabancamı çıkardım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi. Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi...
Yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Daha sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım bana engel olmak istedi. Silah bir kez daha ateş alınca saçmalar ikimizin yaralanmasına yol açtı\" dedi.
'ENGEL OLMAK İSTEDİM'<br><br>Hastanede psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.A. ise, \"Eve gelen babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir kanlar içersinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık\" dedi.
EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ<br><br>Bu arada Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı için eşi Bilge Akça'nın şikayeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, daha sonra tahliye olunca yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi.
ANNE VE 3 YAŞINDAKİ OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ<br><br>Öte yandan ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan anne Bilge A. (33) ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, Balıkesir Adli Tıp Kurumundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.<br><br>Cenazeler, burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.
Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'nın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Olayda yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan baba Fatih A. (40) ile kızları Elçin A.’nın (10) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.<br>
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Balıkesir'de dehşet evi: Eşini ve üç yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, detayları kan dondurdu
Balıkesir'de gözü dönen cani koca 40 yaşındaki Fatih Akça, eşi Bilge Akça ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Akça'yı pompalı tüfekle vurup öldürdü. 11 yaşındaki kızı Elçin Akça ile kendisi ise yaralı halde bulunurken, 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak kurtuldu.
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Yangın, saat 04:00 sıralarında Dudullu OSB Mahallesi Barlas Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı.
Plastik ve kağıt atıkların bulunduğu tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede bütün tesisi sardı.
Yangın daha sonra çevredeki işyerlerine de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Dudullu, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından sonra kontrol altına alındı.
Alevlerin sıçradığı işyerinin sahibi Ersin Aytar, \"Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Biz geldiğimizde itfaiye ekiplerini çağırdık. Biraz geç geldi ama müdahale ettiler. Cana geleceğine mala gelsin. Yaklaşık 8 iş yerine sıçradı. Zararımız 300 bin Türk Lirası’’ şeklinde konuştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Ümraniye'de korkutan yangın: Sekiz işyerine birden sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda yangın meydana geldi. Kısa sürede tesisi saran alevler, çevredeki 8 işyerine sıçrayarak zarar verdi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile güçlükle kontrol altına alındı.