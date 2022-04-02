Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı
KONYA

26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı

Konya’da çeşitli suçlardan 4 ayrı dosyası bulunan ve kesinleşmiş 26 yıl hapsi bulunan şahıs, polisin yaptığı aramada yatağın alt kısmındaki sunta ile kapalı bölünde saklanırken bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Konya haberleri: 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı
Konya’da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede hırsızlık, hakaret ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 4 ayrı dosyası olan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın saklandığı adres tespit edildi. Şahsın evine giren polis ekipleri, yaptığı aramada şahsı yatağın alt kısmındaki sunta ile kapalı bölümde salanken buldu.

  • Gözaltına alınan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömdü: Cani anneye müebbet hapis verildi
FOTOĞRAF 5
Title
Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarıyla jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki aramalarında, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
Title
Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı.
Title
İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Title
KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ<br><br>Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, \"Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm\" dedi.
Title
Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.<br>Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi.
Bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömdü: Cani anneye müebbet hapis verildi
Trabzon'da iki yıl önce doğan bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömen Pınar Ç. (23), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel saldırı mağduru olduğunu öne sürüp pişmanlık duyduğunu söyleyen Pınar Ç., "Korktuğum için gömdüm" dedi.

Adana'daki polis uygulamasında ilginç görüntü: Film izler gibi izlediler
FOTOĞRAF 12
Title
Adana’nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Personeli ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ilçede 205 polis ve hassas burun özel eğitimli köpekler ile Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi.
Title
4 saat süren uygulamada ilçede sıkı denetimler yapılırken araçlar titizlikle incelendi.
Title
Polisin Huzur ve güven uygulamasını ilginç bulan bir grup vatandaş ise çekirdekleri ile aksiyon filimi izler gibi uygulamayı izledi.
Title
İlçede park bahçeler, kıraathaneler ve bir çok işyeri denetimi gerçekleştirilirken ilçenin tüm kritik noktalarında uygulama yapıldı.
Title
Uygulamada araçlar hassas burun özel eğitimli köpekler ile arama yapılırken polisin uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren bir araç sürücüsü polislere nergis demeti hediye ederek teşekkür etti.
Title
İlçede gerçekleştirilen 16 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 353 kişinin GBT sorgusu, 550 araç sorgusu, 58 işyeri, 16 park ve çevresi denetlendi. 4 saat süren Huzur Güven uygulamasında 21 araca çeşitli idari cezai işlem uygulanarak 15 Bin 125 TL idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.
Title
Uygulama sonucunda 7 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği fişeği, 11 uyuşturucu hap ele geçirilerek 4 iş yerine idari işlem yapıldı.
Title
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güveni için ilçe genelinde denetim ve uygulamaların sıklıkla devam edeceğini belirtti.
Title
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Title
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Title
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Title
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler
Adana'daki polis uygulamasında ilginç görüntü: Film izler gibi izlediler
Adana'nın Kozan ilçesinde 205 polisle Huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. Uygulamada aranan şahıslar ve çok sayıda silah yakalanırken vatandaşlar uygulama noktasında polislerin çalışmasını çekirdek yiyerek izledi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise polise çiçek verdi.


Çölde bulundu

Çölde bulundu

Daha önce hiç araştırılmamıştı: Hepsi Türklere ait.
Böyle bir hayat olmaz dedim

'Böyle bir hayat olmaz dedim'

​Üniversiteli Yörük kızı şehir yaşamını bırakıp hayvancılığa başladı.
10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı

​Büyük yankı uyandırdı: Segmentine yeni bir soluk getirecek.

Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi.

​Bulgaristan alımlara yanıt vermiyor.

Bir iki ay içinde netleşecek: Trabzon'a yapılması planlanıyor.

Bilim dünyasını heyecanlandıran buluş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.