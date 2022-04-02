26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede hırsızlık, hakaret ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 4 ayrı dosyası olan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın saklandığı adres tespit edildi. Şahsın evine giren polis ekipleri, yaptığı aramada şahsı yatağın alt kısmındaki sunta ile kapalı bölümde salanken buldu.

Gözaltına alınan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 5 Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarıyla jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki aramalarında, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı. İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ<br><br>Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, \"Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm\" dedi. Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.<br>Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi. Bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömdü: Cani anneye müebbet hapis verildi Trabzon'da iki yıl önce doğan bebeğini boğarak öldürüp fındık bahçesine gömen Pınar Ç. (23), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel saldırı mağduru olduğunu öne sürüp pişmanlık duyduğunu söyleyen Pınar Ç., "Korktuğum için gömdüm" dedi.

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