Gündem Bilim TIRı yeni yüzüyle bilimi sevdiriyor 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
EĞİTİM

Konya haberleri: ​Bilim Tırı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyor!

Bilim TIR'ı yeni yüzüyle bilimi sevdiriyor: 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim TIR'I, yenilenen yüzüyle bilim meraklısı öğrencilere bilimi sevdiriyor. İlçelerde eğlenceli etkinlikler düzenleyen Bilim TIR'I, 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Bilim Tırı, 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.
Bilim Tırı, 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi tarafından taşradaki öğrencilerde bilim merakı uyandırmak amacıyla kurulan Bilim TIR'I, yenilenen yüzüyle öğrencilerin ayağına gidiyor.

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Bilim Tırı, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında bilim turuna çıkıyor.

Bilim turuna çıkıyor

Birbirinden eğlenceli ve düşündürücü bilim gösterileri ile öğrencilere bilimin eğlenceli yüzünü aktaran Bilim TIR'ı, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında bilim turuna çıkıyor.

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Merakı uyandırmak amacıyla kurulan Bilim Tırı, yenilenen yüzüyle öğrencilerin ayağına gidiyor.

Hem eğlendiriyor hem öğretiyor

Görsel, eğitsel ve bilimsel sergi alanları ile öğrencilerin bilime olan merakının artmasını sağlayan Bilim TIR'I, insan vücudunu anlatan anatomik modeller, gezegenler ve dünyamız, Dinazor T-Rex, aynalı el becerisi ile piramit yapboz gibi birbirinden eğlenceli materyallerle hem eğlendiriyor hem öğretiyor.

İlçelerde etkinliklerini sürdüren Bilim TIR'ı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD'den Avrupa'ya Hindistan'dan Rusya'ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor. TÜRKPATENT, 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularında tescil işlemlerini gerçekleştirirken, bazılarında araştırma ve inceleme raporlarını hazırlıyor. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir" dedi.
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