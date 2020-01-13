Bilim TIR'ı yeni yüzüyle bilimi sevdiriyor: 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi tarafından taşradaki öğrencilerde bilim merakı uyandırmak amacıyla kurulan Bilim TIR'I, yenilenen yüzüyle öğrencilerin ayağına gidiyor.
Bilim turuna çıkıyor
Birbirinden eğlenceli ve düşündürücü bilim gösterileri ile öğrencilere bilimin eğlenceli yüzünü aktaran Bilim TIR'ı, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında bilim turuna çıkıyor.
Hem eğlendiriyor hem öğretiyor
Görsel, eğitsel ve bilimsel sergi alanları ile öğrencilerin bilime olan merakının artmasını sağlayan Bilim TIR'I, insan vücudunu anlatan anatomik modeller, gezegenler ve dünyamız, Dinazor T-Rex, aynalı el becerisi ile piramit yapboz gibi birbirinden eğlenceli materyallerle hem eğlendiriyor hem öğretiyor.
İlçelerde etkinliklerini sürdüren Bilim TIR'ı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.