Gündem Konyada bulduğu içinde 45 bin liralık altın olan çantayı sahibine teslim etti
KONYA

Konya'da bulduğu içinde 45 bin liralık altın olan çantayı sahibine teslim etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde marketin önünde içinde yaklaşık 45 bin lira değerinde altın ile 3 bin TL olan küçük çantayı bulan 66 yaşındaki Saadet Yeşil, sahibi Murat Altındağ'a teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Konya haberleri: Bulduğu içinde 45 bin liralık altın olan çantayı sahibine teslim etti
Saadet Yeşil, muhtar Özcan Kardaş eşliğinde çantayı Altındağ'a teslim etti.

Konya'daki olay, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde'nin Bor ilçesi Obruk köyünde oturan Murat Altındağ, eşiyle birlikte otomobil satın almak için Ereğli ilçesine başka bir araçla yola çıktı.

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Yol güzergahında Kutören Mahallesi'ndeki bir marketin önünde durup alışveriş yapan Altındağ, daha sonra yoluna devam etti.

Altındağ, bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra mahalle sakinlerinden Saadet Yeşil, marketin önünde içinde yaklaşık 45 bin lira değerinde olan 9 adet Cumhuriyet altını, 5 adet yarım altın, 11 adet çeyrek altın ve 3 bin TL bulunan küçük çanta buldu. Yeşil, market sahibiyle görüştüğünde bir müşterinin düşürmüş olabileceğini öğrenince durumu muhtar Özcan Kardaş'a bildirdi.

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Bu sırada Altındağ da, Ereğli ilçesinde oto galeriye gittiğinde çantayı düşürdüğünü fark etti. Ardından aramaya başladı. Kutören Mahallesi'ne geri dönen Altındağ, market sahibiyle görüştüğünde çantayı Saadet Yeşil'in bulduğunu öğrendi. Ardından da Saadet Yeşil, muhtar Özcan Kardaş eşliğinde çantayı Altındağ'a teslim etti.

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