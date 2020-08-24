Konya haberleri: Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı Knya Belediyesi örnek bir çalışma başlattı. Sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler, rehabilite edilip, gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere, bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken yuva, mama ve aşı gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 10:27 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 10:28 DHA