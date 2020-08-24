Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konya Belediyesinden örnek proje Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı
KONYA

Konya haberleri: Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı

Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı

Knya Belediyesi örnek bir çalışma başlattı. Sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler, rehabilite edilip, gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere, bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken yuva, mama ve aşı gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Haber Merkezi DHA
Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından itibaren örnek proje olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başlattı.

Çin’de kedi ve köpek yiyen bir şehre daha yasak geldi
KORONAVİRÜS
Çin’de kedi ve köpek yiyen bir şehre daha yasak geldi

Projede, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmeleri ve şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayanlara gönüllülük esasına dayalı sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

4 BİN 241 SOKAK KÖPEĞİ GÖNÜLLÜ SAHİPLENİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olarak başlanan projede 4'üncü yıla girildiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla 3 köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar 1578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor.''

Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

KÖPEK BAŞINA AYLIK 125 LİRA DESTEK

Kent merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor. Ayrıca 'e-pati' ismi verilen programla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar ile sürekli takip ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de çalışmadan memnun olduğunu belirtti. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerine koruyucu olduğunu söyleyen gönüllüler, verilen destekle de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti.

Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde oturanlar projeden faydalanabiliyor.

İngiltere'de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitiliyor
DÜNYA
İngiltere'de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitiliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.

Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı
FOTOĞRAF 10
Title
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından itibaren örnek proje olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başlattı.
Title
Projede, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmeleri ve şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayanlara gönüllülük esasına dayalı sahiplendirilmesi amaçlanıyor.
Title
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olarak başlanan projede 4'üncü yıla girildiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
''Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla 3 köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar 1578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor.''
Title
Kent merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor.
Title
Ayrıca 'e-pati' ismi verilen programla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar ile sürekli takip ediliyor.
Title
Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de çalışmadan memnun olduğunu belirtti.
Title
Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerine koruyucu olduğunu söyleyen gönüllüler, verilen destekle de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti.
Title
Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde oturanlar projeden faydalanabiliyor.
Title
Konya Belediyesinden örnek proje: Köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı
Knya Belediyesi örnek bir çalışma başlattı. Sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler, rehabilite edilip, gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere, bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken yuva, mama ve aşı gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.
Abone Ol Google News
Faturalaraçifte indirim gelecek

Faturalara
çifte indirim gelecek

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Türk Deniz Kuvvetlerine ANKA teslimatı: İlk kez Otomatik Tanımlama Sistemi ile donatıldı

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.
Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Düğün gününü kabusa çevirdiler, gelin hastanelik oldu.
Arkasından<br>yedi el ateş etti

Arkasından
yedi el ateş etti

Amerika'da ikinci George Floyd olayı..
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

​4 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamı açıkladılar.
Köy düğününde maganda dehşeti

Köy düğününde maganda dehşeti

​Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı: Kimin ateş ettiği araştırılıyor.
Asıl dersi<br>2023'te alacaklar

Asıl dersi
2023'te alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Türkiye'ye tuzak kuranları uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.