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KONYA

Konya haberleri: Konya'da oluşan obruklar evlere yaklaştı: Vatandaşlar tedirgin

Konya'da oluşan obruklar evlere yaklaştı: Vatandaşlar tedirgin

Konya'da korkutan görüntü meydana geldi. Karapınar ilçesinde 3 gün önce trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa 20 metre uzaklıkta oturan Adem Ekmekçi, "Dün, çok kötü bir şekilde çöktü. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü obruklar evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Ekmekçi Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi. Geçtiğimiz 29 Ağustos günü çatlakların oluşmasıyla belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

'ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY'

Yaylada, zeminin bir anda kaydığına şahit olan yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, "Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos'ta yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu, endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük, çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.

Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

'AİLELER VE ÇOCUKLAR TEDİRGİN'

Obruklar oluştukça tedirginliğin arttığını söyleyen Zeki Yapar, "Önceki gün çatlaklar oluşmuştu. Dün, buraya geldiğimizde çökmüş olduğunu gördük. Tedirgin oluyoruz. Bu çevre, devamlı çöküyor. Evlerin arasında olmaya başladı. Bu da ailelere ve çocuklara tedirginlik veriyor. Bu bizi korkutuyor. Bugün buradaysa yarın başka yerde oluyor" diye konuştu.

Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

'BÖYLE BİR YERDE KİM OTURMAK İSTER'

Bölgede yaşayan vatandaşların, can tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erol Karakaya şöyle dedi:

  • "Karapınar için endişeleniyoruz. Devamlı obruklarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Evlere mesafesi çok yakın. Karapınar’ımız için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımız da canından korkuyor. Böyle bir yerde kim oturmak ister."

Konya'da oluşan obruklar evlere yaklaştı: Vatandaşlar tedirgin
FOTOĞRAF 10
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Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor.
Title
İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Ekmekçi Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
Title
Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi.
Title
Geçtiğimiz 29 Ağustos günü çatlakların oluşmasıyla belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Title
Yaylada, zeminin bir anda kaydığına şahit olan yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos'ta yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu, endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük, çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi dedi.
Title
Obruklar oluştukça tedirginliğin arttığını söyleyen Zeki Yapar, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Önceki gün çatlaklar oluşmuştu. Dün, buraya geldiğimizde çökmüş olduğunu gördük. Tedirgin oluyoruz. Bu çevre, devamlı çöküyor. Evlerin arasında olmaya başladı. Bu da ailelere ve çocuklara tedirginlik veriyor. Bu bizi korkutuyor. Bugün buradaysa yarın başka yerde oluyor.
Title
Bölgede yaşayan vatandaşların, can tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erol Karakaya şöyle dedi:
Title
Karapınar için endişeleniyoruz. Devamlı obruklarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Evlere mesafesi çok yakın. Karapınar’ımız için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımız da canından korkuyor. Böyle bir yerde kim oturmak ister.
Title
Konya'da oluşan obruklar evlere yaklaştı: Vatandaşlar tedirgin
Konya'da tedirgin eden görüntüler ortaya çıktı. Yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa 20 metre uzaklıkta oturan Adem Ekmekçi, "Dün, çok kötü bir şekilde çöktü. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü obruklar evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.
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