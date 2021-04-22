Konya’nın hayalleri bir bir gerçekleşiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelerin asli görevlerinden birinin de istihdam oluşturmak olduğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Tüm projelerde istihdama katkıyı mutlaka değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Altay, Konya’da hayata geçirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın bu anlamda çok önemli olduğunu dile getirdi.

Altay, “ASELSAN Konya imalata başladı. Süreç tamamlandığında sadece ASELSAN’da bin 200 kişi çalışacak ve bunların 800’ü mühendis olacak. Konya Büyükşehir’in bu işe katkısı 1 milyon 570 bin metrekare arazimizi bedelsiz olarak Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için devretmesidir” dedi.

LOJİSTİK MERKEZ DAHA EFEKTİF ÇALIŞACAK

Konya’nın üreten bir şehir olduğunu ve son günlerde Türkiye’nin ihracat rakamlarının neredeyse 1,5 katı ihracat oranına ulaştığını hatırlatan Başkan Altay, “Ürettiğimizi limanlara ulaştırmanın yolu da Lojistik Merkez. Burası 1 milyon metrekarelik alanda açıldı. Şu anda hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Devlet Demir Yolları ile Lojistik Merkez’in daha efektif işletilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah süreç tamamlandığında Lojistik Merkezi’miz Konya’ya çok daha önemli hizmetler verecek” diye konuştu.

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İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Başkan Altay son olarak geçen yıl Ramazan ayında başlattıkları güzel bir uygulamayı bu yıl da sürdüreceklerini dile getirerek, “7-10 yaş arasındaki çocuklarımıza ilk oruç hediyesi vermeyle ilgili çalışmamız devam edecek. Geçen yıl çok yoğun bir talep olmuştu. Bu yıl sayıyı 42 bine çıkarıyoruz. İnşallah çocuklarımızın Ramazan’da zihinlerinde bir hatıra kalsın diye 42 bin çocuğumuza ilk kez oruç tuttuklarını beyan ettiklerinde Konyalılar adına bir hediye göndermeyi planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

Yeni Sanayi Sitesi istihdamı artıracak

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Eski Sanayi ve Karatay Sanayii’nin yeni yerine taşınma sürecinde olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Burada istihdama iki büyük katkımız var. Birincisi bu işin yapımı sırasında ciddi bir istihdam oluşacak. Çünkü TºKİ yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir yatırım yapıyor. İnşallah süreç 36 ay içinde tamamlanacak ve Konya’mız bu güzel sanayiye kavuşacak. İkinci katkısı da iki sanayinin de mevcut fiziki haliyle artık şehrimize hizmet etmekten çok uzaktaydı. Dolayısıyla insanlar eleman çalıştırmak için neredeyse mekanı kullanamıyorlardı. Buraya taşınmayla birlikte yeni istihdam imkanlarının oluşacağına da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehrin güzelliğini herkes görecek

Konya’nın istihdamıyla ilgili önemli vurgulardan birisinin de turizm olduğunun altını çizen Başkan Altay, şöyle devam etti; “Konya’yı daha çok dışa açmak yeni dönemde hedeflerimizden birisi. Konya’nın güzelliklerini herkesin görmesini arzu ediyoruz. Konya, Çatalhöyük’ten itibaren 10 bin yıldır şehir hüviyetini korumuş dünyadaki ender yerleşim alanlarından birisi. Bu manada şu anda yaptığımız en önemli işlerden birisi de Alaaddin Caddesi’ndeki cephe iyileştirmeleri. Birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etapta 40 binadaki iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Projemizi İLBANK ve Çevre Bakanlığımızın katkısıyla yürütüyoruz. İnşallah tamamlandığında o bölgeye gelen ziyaretçilerimiz için adeta yeni bir nefes olacak. Burada ticarette büyük bir canlanma bekliyoruz.”

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Tarıma 277 milyonluk destek

Seçildikleri ilk günden itibaren kendilerine önemli bir hedef belirlediklerini vurgulayarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, tarım destekleriyle ilgili şunları söyledi; “Konya bir tarım şehri. Tarımsal destekler konusunda bugüne kadar 210 milyon liralık sulama, 67 milyon liralık da fiden ve fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya olduk olmaya da devam edeceğiz.”

Başkan Altay, şehir genelinde yaptıkları atık su arıtma tesisleriyle ilgili de şunları söyledi: “İlçelerin bir kısmında atık su arıtma tesisleri yok. Son 2 yılda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisini tamamladık. Bu yıl Tuz Gölü’nü koruma kapsamında Cihanbeyli, Gölyazı, Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin imalatına başladık. Yine Beyşehir’i koruma kapsamında Huğlu ve Üzümlü’de de Atık Su Arıtma Tesisi’ne başladık. İnşallah bu yıl Çumra ve Ilgın’da da başlayacağız. Yüz milyonlarca lirayı bunun için harcıyoruz. Konya’nın atık su arıtma ile ilgili problemlerini çözmeyi hedefliyoruz. Bu, Konya’nın en önemli konularından birisi.”

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SOSYAL DESTEKTE ÖRNEK ŞEHİR KONYA

Öte yandan konuşmasında Türkiye’ye örnek sosyal destek çalışmalarına da değinen Başkan Altay, “Pandemi döneminde 4 başlıkta toplam 178 milyon 459 bin 212 bin lira destekte bulunduk. Kiracımız olan esnaflarımıza kira indirim olarak 11 milyon 382 bin 162 lira, sosyal destek paketlerimiz kapsamında 98 milyon 604 bin 324 lira, su desteği kapsamında 65 milyon 187 bin lira, ticari araç sahibi esnafımıza da 3 milyon 285 bin 626 lira destekte bulunduk. Pandemi ilk çıktığında kiracılarımız hangi işi yapıyorsa yapsın kira almadık. Esnaf odalarına kayıtlı tüm esnafımıza suyu 2 ay boyunca ücretsiz kullandırdık. İş yeri kapanmış esnafımızın evinde suyu ücretsiz kullandırdık. 2020’de 2019 fiyatlarına geçtik ve hala onu kullanıyoruz. Toplu ulaşımda herhangi bir zam yapmadık. Kantinci, şoför, kahvehaneci gibi iş yerini kapatan esnafımıza nakdi destekte bulunduk. Ayrıca bilboardlarda esnafımıza ücretsiz tanıtım desteği verdik. Esnafımıza ve hemşehrilerimize desteğimiz devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.

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Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümü

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünün de Konya açısından çok önemli işlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Elhamdülillah Mevlana Çarşısı’nın yıkımı bitti. Şu anda imalata başladık. Altın Çarşı’da da yıkım tamamlandı. İnşallah bu ayın sonu itibariyle orada da imalatı planlıyoruz. İnşallah yılsonuna gelindiğinde bu binaları ticarete kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.