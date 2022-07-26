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Meram'da Kur’an kurslarında serinleten sürpriz

Meram Belediyesi, yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde, yaz kurslarında Kur’an eğitimi alan 16 bin çocuğa dondurma sürprizi yaptı. Dondurmaları dağıtan Başkan Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızı sevindirmek ve teşvik etmek için ne yapsak azdır” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konya haberleri: Meramda Kur’an kurslarında serinleten sürpriz ​
Meram genelinde Kur’an eğitimi alan tüm çocuklara özel olarak hazırlanan dondurma ikramı yapılıyor.

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş,larına giden ve camilerde verilen Kur’an eğitimlerine katılan 16 bin çocuk için bir sürpriz hazırladı. İlçe genelinde Kur’an eğitimi alan tüm çocuklara özel olarak hazırlanan dondurma ikramı yapılıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hafta boyunca devam edecek dağıtımların startını, Şehit Yunus Mermer Camii’nde Kur’an dersi alan çocuklara dondurmalarını kendi elleriyle dağıtarak verdi.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ KATLANDI

Kur’an eğitmenleri ve çocuklarla sohbet eden Başkan Mustafa Kavuş, çocuklara Kur’an ve Kur’an eğitimi hakkında tavsiyelerde bulundu. Kur’an talebeleriyle yaptığı sohbette, öğrenmenin her halükarda değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Öğretmek çok kıymetli, ama Kur’an öğrenmek, Kur’an eğitimi almak hepsinden kıymetlidir. Böylesi güzel bir yolda bizler de sizleri sevindirmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla sizleri ziyaret ediyoruz. Sevincinizi katlamak amacıyla da hepinize bir sürprizimiz olacak” diyerek dağıttığı dondurmalardan çocuklarla birlikte yedi. Sohbette çocukların merak ettiği soruları da yanıtlayan Başkan Kavuş, ziyaretini çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırdı.

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