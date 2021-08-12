Nerede bir acı, bir sıkıntı varsa  Konya orada olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konya’da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nın başlamasına bir yıl kaldığını belirten Başkan Altay, “İnşallah 2022 yılının 9 Ağustos’unda Konya’da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 56 ülkeden 3 bin sporcu şehrimizde olacak. Açılış seremonisinde birçok ülke liderini şehrimizde ağırlayacağız” diye konuştu.

Başkan Altay bölgeye yaptığı ziyaretlerde vatandaşların sorun ve kayıplarını dinledi.

Yangın bölgelerine çok sayıda itfaiye araç ve personeli vakit geçirilmeden gönderildi.

KONYA’YA ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI

Organizasyon öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya’ya çok önemli yatırımlar yapıldığından bahseden Başkan Altay, “Türkiye’nin ilk kapalı velodromunun inşaatı ve tam olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Ayrıca birçok tesisin de gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bakanlığımız yürütüyor. Bu vesileyle İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’mıza kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Başkan Uğur İbrahim Altay, yangından etkilenen Manavgat halkıyla da bir araya gelerek yaraların sarılacağını dile getirdi.

Büyükşehir yangın bölgelerine itfaiye araç ve personelin yanı sıra malzeme ve ekipman desteğinde de bulundu.

YANGIN BÖLGELERİNDE 75 ARAÇ VE 178 PERSONEL

Manavgat ve Muğla yangınlarında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle birlikte çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “İlk günden itibaren, haberi duyar duymaz hemen 5 itfaiye aracımız ve 13 itfaiyecimiz yola çıktı. Aynı gün 20 itfaiye aracı, 45 personele ulaşmıştık. 28 Temmuz’dan bugüne kadar Konya Büyükşehir olarak 47 araç, 112 personelle çalışmalarımızı yürüttük. Ayrıca ilçe belediyelerimizden de 28 araç, 66 personel olmak üzere toplamda 75 aracımız, 178 arkadaşımız Manavgat ve Muğla yangınlarında ciddi çaba sarf etti” ifadelerini kulandı.

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CANBULAN VE VETERİNER DESTEĞİ

Bir taraftan da Canbulan ve veteriner ekiplerinin bölgedeki yangında zarar gören hayvanların iyileştirilmesiyle ilgili veterinerlik hizmetlerinde bulunduğuna işaret adan Altay sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnşallah bundan sonra da oradaki hasarların giderilmesi için çalışıyoruz. Özellikle Manavgat’ta çok sayıda Konyalı kardeşimiz var, onları ziyaret ettim. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte Manavgatlılarla görüştük. Yine Dışişleri Bakanımızın koordinasyonunda yapılan Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılarak Konyalıların geçmiş olsun dileklerini ilettim. Konya; nerede bir acı, nerede sıkıntı varsa orada.”

Manavgat ve Muğla’da yangından ve dumandan etkilenen hayvanların tedavileri ‘Canbulan’da gerçekleştirildi.

‘SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ’

Konya için en önemli sorunlardan birisinin de su ve suyun tasarruflu kullanılması olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “İçme suyuyla ilgili bir sorun yaşamamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Merkezde KOP kapsamında Bağbaşı Barajı’ndan gelen suyu riske etmemek adına şu an itibariyle oradan yüzde 50-55 oranında su alıyoruz. Yüzde 15-20 Altınapa Barajı’ndan yüzde 30 da kuyulardan takviye ediyoruz. Aslında Ekim sonuna kadar yetecek rezervimiz olmasına rağmen Ekim ayının yağışlı geçmeyeceği ihtimalini düşünerek biraz tasarruflu kullanıyoruz. İlçelerde de kaynaktan beslendiğimiz noktalarda ve yer altı sularında ciddi problem yaşıyoruz. Şu an birçok bölgede kuyu çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz. Ama eldeki mevcut suyu tasarruflu kullanmalıyız. Ne kadar bol suya sahip olsak da ‘Irmaktan abdest alırken bile tasarruf et’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Onun için hele bu dönemde suyun tasarruflu kullanılması, su bilincinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

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HAYVANLAR UNUTULMADI