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Gündem Tartıştıkları için yaralanıp hastaneye kaldırıldılar Hastanede karşılaşınca silah ve bıçakları konuşturdular
KONYA

Konya haberleri: Silahlı kavgada aralında polis de olan 6 kişi yaralandı

Tartıştıkları için yaralanıp hastaneye kaldırıldılar: Hastanede karşılaşınca silah ve bıçakları konuşturdular

Konya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada taraflardan hafif yaralananlar oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki tarafın hastanede karşılaşması sonucu tartışma tekrar alevlendi ve silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olaya hastane polisinin ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra takviye polis ekibi de müdahalede bulundu. Bu sırada, aralarında polis memurunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçe merkezinde husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan bazıları hafif yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılınca taraflar burada yeniden karşılaştı. Burada da devam eden tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Müdahale etmek isteyen polis yaralandı

  • Hastane polisi ile güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye takviye polis ekibi istendi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada B.A, H.A, B.A, F.U, S.U. ile kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru H.İ.G. yaralandı.

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Dört kişi gözaltına alındı

Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan polis memuru H.İ.G'nin tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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