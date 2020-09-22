Konya haberleri: Silahlı kavgada aralında polis de olan 6 kişi yaralandı Tartıştıkları için yaralanıp hastaneye kaldırıldılar: Hastanede karşılaşınca silah ve bıçakları konuşturdular Konya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada taraflardan hafif yaralananlar oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki tarafın hastanede karşılaşması sonucu tartışma tekrar alevlendi ve silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olaya hastane polisinin ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra takviye polis ekibi de müdahalede bulundu. Bu sırada, aralarında polis memurunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 23:15 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 23:39 AA