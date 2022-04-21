Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Konyada yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar
3. SAYFA KONYA

Konya'da yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Konya'da yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Konya haberleri: Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar
İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı.

Konya'daki olay, saat 02.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi.

H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi. Bu sırada telefon hattında arazı meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden H.N.A.'nın poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun’da jandarmadan kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
GÜNDEM
Samsun’da jandarmadan kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
Berber koltuğunda korkunç cinayet

Berber koltuğunda korkunç cinayet

​Oğlu öldürülmesin diye para vermiş.
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

​Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.