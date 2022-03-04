​Konya kağıt cirosunu ikiye katladı, rekor kar açıkladı.

Bağımsız Denetim Raporunda açıklandığı üzere 2020 yılındaki cirosu 408 milyon TL ‘den 2021 yılında 811 milyon TL’ye yükselmiş olup cirosu ikiye katlandı.

2022 yılı için de ciroda %50’nin üzerinde bir büyüme hedefi var.

2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nda Dönem Karı 403 milyon TL olup, 2021 yılı FAVÖK Karı %28 olarak gerçekleşti.

Konya Kağıt A.Ş. 2021 yılında küresel piyasaların içinde bulunduğu pandemi koşulları, lojistik sistemden kaynaklı tedarik zincirindeki kaos, petrol, doğalgaz ve kömürden kaynaklı enerji krizi, hem ülkemizde yüksek oranlı ÜFE ve dünya piyasalarındaki enflasyon artışlarına rağmen oldukça başarılı bir performans göstermiş olup, üretim, satış, ciro ve karlılık konusunda geçmiş yıllar rekorunu kırdı.

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Bu gelişmeler yatırımcıları tarafından çok olumlu karşılanmış olup,26 Kasım 2021 tarihinde 6,95 TL ile halka arz edilen KONKA kodlu Konya Kağıt A.Ş. 2 Mart 2022 tarihi itibariyle 11,08 TL değere ulaşmış olup 3 aylık süre zarfında %59 oranında çok anlamlı bir hisse performansı gösterdi.

Şirket Yönetim Kurulu, 2021 faaliyet döneminde elde edilen dağıtılabilir karın %20’sinin ortaklara dağıtılması konusunda genel kurula sunulmak üzere tavsiye kararı aldığını kamuoyuna deklare etmiştir.