Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon: 16 kişi için gözaltı kararı

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13 yıldır gizemini koruyan uçak kazası: Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü

Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Isparta'da 30 Kasım 2007'de Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte toplamda 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia etti. Toryum projesi üzerinde çalışan Prof. Engin Arık ve ekibinin en yakın çalışma arkadaşlarından olan Prof. Dr. Sultansoy, "O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu. Türk Hızlandırıcı Kompleksi ve Türk Bilim Kenti kurulurdu. Ancak kazadan sonra yaşanan süreçte Türkiye, CERN'de yedek üyeliğe düşürüldü" dedi.