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Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına operasyon: 16 kişi için gözaltı kararı

Konya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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